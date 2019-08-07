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快訊／九太科技有望入主原金酒　新賽季冠名重返SBL

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▲裕隆夏普、呂政儒，金酒佐藍、于煥亞、蘇奕晉。（圖／籃協提供）

▲金酒不再冠名後，新賽季球隊可能將由九太科技入主取得冠名及經營權。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL球團會議7日下午召開，確定5隊參賽外，也達成第17季相關賽程、洋將共識，其中在原金酒籃球隊部分，在金酒確定不再冠名後，新的贊助冠名單位也傳出接近底定，新賽季有望將由「九太科技」取得冠名權，希望在SBL新賽季能持續再寫佳績。

6月10日金酒方面發出正式聲明，宣布自下個賽季開始不再冠名SBL金酒籃球隊，期間這支原金酒男籃一度傳出成為CBL職籃參賽班底，但在CBL宣告破局後，球隊也決定重回SBL賽場，7日球團會議也正式與會出席。

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根據了解，在金酒8月底冠名約滿後，這支原金酒男籃也積極尋覓下一個冠名贊助單位，據了解目前冠名單位也傳出接近底定，可能將由九太科技入主，新賽季很可能就將以「九太籃球隊」嶄新出發。

九太科技董事長沈會承過去就曾成立九太科技籃球隊，並參與SBL首季賽事，此球隊亦可說是金酒男籃前身，其後球隊轉手狀態下，沈會承也曾擔任後續東森羚羊榮譽總領隊，2012年也曾出任中華男籃領隊，與籃壇淵源可說相當深厚。

九太科技基金會董事長沈惠承率多個單位，前往花蓮縣府捐款共計560萬元震災善款，副縣長蔡運煌代表接受並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供）

▲九太科技董事長沈會承(左3)傳出可能再次入主接手SBL球隊。（圖／資料照）

關鍵字： SBL金酒九太九太科技籃球沈會承
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