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中職／富邦相認表哥陳鴻文　王尉永克服肩傷飆速

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▲富邦悍將投手王尉永使用表哥陳鴻文的手套。（圖／記者陳立勳攝）
▲富邦悍將投手王尉永使用表哥陳鴻文的手套。（圖／記者陳立勳攝）  

記者陳立勳／花蓮報導

富邦悍將23歲新秀投手王尉永近期上到一軍投出不錯成績，7日回到花蓮家鄉比賽，他透露加入職棒之後才與表哥陳鴻文相認。

本季王尉永初升一軍，飆出150公里速球，目前出賽5場，拿1勝，6局沒被敲安打，無失分，來自花蓮的他，畢業於曾經培養王光輝、黃忠義、余文彬、鄭兆行等職棒球星的太巴塱少棒。

王尉永表示，其實國中前2年曾經中斷沒有打球，一度改練標槍、鐵餅，到了國三才被學長的爸爸找回來打棒球，之後陸續到中道中學、文化大學，沒有當過國手，他笑說自己沒有國手命，2013年U18世界盃，原本有機會入選中華隊，但右手肘受傷沒被選上，後來U23世界盃由於抗壓性和控球問題沒有入選。

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王尉永表示，大三的時候右肩肌腱撕裂傷，大學時代的球速也沒有現在這麼快，直到大四下學期才重回投手丘，在春季聯賽上場，他回想當時可能投球過量、伸展不夠，加上肌力不足才會受傷，原本去年沒打算報名中職選秀，但朋友建議挑戰最高殿堂，最後才被富邦挑中。

王尉永表示，去年服完4個月役期，今年1月跟著球隊春訓，他認為自己的個性不服輸，不想被別人比下去，有實力自然就有人看到，就是放手一搏。

此外，進到富邦之後，陳鴻文有一天找他吃燒烤，聊天之後才知道陳鴻文是他表哥，進職棒之前知道陳鴻文，印象表哥投球很有霸氣、球速快，後來表哥也贈送兩個手套給他，藍色手套是練習用，橘色手套是比賽用，同時私底下也會指點他投球，主要是觀念與心態，告訴他上場如果膽怯，結果就不會很好，大多跟他分享心理層面的東西比較多。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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