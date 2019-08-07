影／被洋投揍的冰箱沒事　隊友免受猛暑折磨：太好了

記者劉峻誠／綜合報導

日前橫濱DeNA洋投潘頓（Spencer Patton）面對讀賣巨人登板中繼，結果1個出局數都抓不到，讓球隊遭到追平，退場後潘頓怒揍冰箱骨折，結果冰箱沒事，讓隊友感嘆：「還好冰箱是這麼的堅固！」

潘頓過去一直是橫濱牛棚重要戰力，前2年奪下60次中繼成功，還拿到9次勝投。去年拿到2年合約，今年年薪1.6億日圓，出賽42場，防禦率高達5.15。

橫濱在8月3日面對巨人，8局上5比3領先情況下派出潘頓，先是被阿部慎之助、若林晃弘接連敲出安打，一三壘有人時坂本勇人再敲二壘安打，一口氣追平比數，橫濱也立即將潘頓換下場。

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▲潘頓揍冰箱。（圖／翻攝自YouTube／Blitzball Japan）



被換下場的潘頓非常憤怒，在休息區用自己重要的右手怒揍冰箱3拳，之後再從冰箱裡拿出一瓶水來喝，賽後右手包著繃帶離開球場。潘頓在4日就被抹消登錄，5日到醫院檢查，確認是右手手掌骨折。潘頓事後感到非常自責，也反省了自己丟臉的行為，認為這樣的動作會影響到球隊士氣。

根據日本媒體《夕刊フジ》報導，遭到潘頓痛宰的冰箱是Panasonic製造的「ＳＳＲ－ＤＸ１７０Ｎ」型冰箱，裡面可以放105瓶500毫升的寶特瓶。這款冰箱相當堅固，即便接受潘頓右勾拳、左勾拳、右勾拳的3連擊打中，仍然沒有一絲受損。

最近日本高溫飆破38度，在這「猛暑」之下，若是連冰箱都壞了的話就慘了，因此隊友們甚至說出「很高興，有這麼堅固的冰箱真是太好了」。