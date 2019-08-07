王維中專K老大！2次3球三振小熊布萊恩　後援投2局失2分　

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟運動家隊台灣左投王維中7日（台北時間）在對戰小熊隊比賽，在大幅領先時後援登板2局，面對小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）2次都三振，而且都是3球三振。王維中被敲4支安打，投出2次三振、1次保送，失2分。

王維中是在8局下11比2領先時上來，第一位遭遇打者 小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant），第1球是82英哩滑球好球，第2球是81英哩變速球讓他揮空，第3球是80.7英哩變速球再度揮空，3球三振布萊恩。

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隨後游擊滾地球解決捕手戴維斯（Taylor Davis），被哈普（Ian Happ）打出左外野二壘安打，讓阿莫拉（Albert Almora Jr.）打成投手前反彈球，王維中接到傳一壘出局。

他在9局下續投，保送博特（David Bote）上壘，遭卡拉蒂尼（Victor Caratini）打出左外野二壘安打，二、三壘有人時，被舒瓦柏（Kyle Schwarber）左外野安打失2分，坎普（Tony Kemp）右外野飛球出局，再被卡斯特拉諾（Nicholas Castellanos）打出中外野二壘安打。

再度面臨二、三壘有人，王維中再碰上布萊恩，前2顆變化球打成界外球，第3球95英哩速球讓他揮空三振，再度3球三振，最後花了8球讓戴維斯打出右外野飛球出局。

王維中2局投球用了40球有29個好球，2次三振都是K掉布萊恩，而且2次都是連3個好球三振，只用6球賞了布萊恩2次三振，連投5顆變化球，最後再用直球。