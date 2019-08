藍鳥「星二代」連9場敲安創隊史　還締造史無前例紀錄

▲藍鳥菜鳥包畢切特。(圖/路透)



記者路皓惟/綜合報導

藍鳥「星二代」包畢切特(Bo Bichette)在7月底登上大聯盟,目前9場出賽每一場都敲出安打,寫下隊史新人連續安打紀錄,同時也締造大聯盟歷史新紀錄,用火燙球棒向球迷自我介紹。

藍鳥7日作客光芒隊主場,包畢切特擔任開路先鋒,4打數擊出2支安打,他在3局上擊出安打,寫下隊史新人連9場安打紀錄外,改寫巴菲爾德(Jesse Barfield)和高因斯(Ryan Goins)先前締造的紀錄,也成為大聯盟史上首位在生涯前9場出賽累積10個壘打數的球員。

Put on a show, Bo!@19boknows is the 1st player EVER with 10 extra-base hits in his first 9 games! pic.twitter.com/nj1pjzSeKv