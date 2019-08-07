藍鳥「星二代」連9場敲安創隊史　還締造史無前例紀錄

▲藍鳥菜鳥包畢切特。（圖／路透）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥「星二代」包畢切特（Bo Bichette）在7月底登上大聯盟，目前9場出賽每一場都敲出安打，寫下隊史新人連續安打紀錄，同時也締造大聯盟歷史新紀錄，用火燙球棒向球迷自我介紹。

藍鳥7日作客光芒隊主場，包畢切特擔任開路先鋒，4打數擊出2支安打，他在3局上擊出安打，寫下隊史新人連9場安打紀錄外，改寫巴菲爾德（Jesse Barfield）和高因斯（Ryan Goins）先前締造的紀錄，也成為大聯盟史上首位在生涯前9場出賽累積10個壘打數的球員。

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Put on a show, Bo!@19boknows is the 1st player EVER with 10 extra-base hits in his first 9 games! pic.twitter.com/nj1pjzSeKv — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 7, 2019

在藍鳥與光芒客場三連戰之前，這位1995年全壘打王丹特畢切特（Dante Bichette）之子的打擊三圍高達.417/.462/.833，擊出3支全壘打和6支二壘安打，打擊實力完全不輸給老爸。

大聯盟新人初登場連續安打紀錄由兩人共同保持，洛磯達爾（David Dahl）自2016年7月25日升上大聯盟後，連續17場比賽擊出安打，追平1941年紅人隊阿雷諾（Chuck Aleno）締造的大聯盟紀錄。