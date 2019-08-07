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選秀前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

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▲2019中國職棒選秀會江蘇鉅馬總教練陳瑞振。（圖／CFP）
▲陳瑞振。（圖／CFP）  

記者陳立勳／台北報導

中國棒球職業聯賽（China National Baseball League），簡稱CNBL，日前正式成立，5日舉辦首次選秀會，台灣共有7名球員獲得青睞，其中張育成的表弟蔡維凡也是其中之一。

按照當天上午抽籤排序，本次中國職棒選秀會順序分別是北京猛虎、廣東獵豹、天津雄獅、江蘇天馬，最終結果北京猛虎選中楊尊凱、鍾博臣，天津雄獅選中游宗儒、國濤與林嘉玟，江蘇鉅馬選中蔡維凡、許庭緯，廣東獵豹選中逯宇松、劉俊廷。

▲2019中國職棒選秀會。（圖／CFP）
▲2019中國職棒選秀會。（圖／CFP） 

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今年中國職棒選秀會共有7位台灣球員被挑中，27歲側投游宗儒名去年遭到Lamigo桃猿隊釋出，而楊尊凱、鍾博臣、前統一7-ELEVEn獅隊投手張志強的胞弟林嘉玟，都是來自臺中市台灣人壽成棒隊，另外，我國旅美好手張進德、張育成的表弟蔡維凡與今年從輔仁大學畢業的劉俊廷先前也曾經參加中職選秀會，許庭緯則是畢業於非傳統甲組球隊的台北海洋科技大學。

蔡維凡表示，先前報名中職選秀，6月底與崇越隼鷹合約結束，選秀會剛好崇越領隊詢問有沒有興趣到中國職棒打球，因為先前從來沒有去過中國大陸，對於當地的天氣與環境都不瞭解，其實心中難免有點擔心，但想說既然有機會，就多出去看看，去挑戰自己，希望能打出成績。

蔡維凡表示，過去與陳瑞振總教練有吃過飯，並不會太陌生，彼此有個照應，目前還在辦出國手續，預計最快本周就會出發。

▲2019中職測試會蔡維凡。（圖／記者陳立勳攝）
▲蔡維凡。（圖／記者陳立勳攝）  

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關鍵字： 中華職棒中國大陸職棒
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