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中職／花蓮展開8天7戰　大聯盟專業檢測系統首度亮相

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▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒30年例行賽7日到14日在花蓮進行8天7戰，中華職棒30週年例行賽將於7日至14日移師花蓮。陳鏞基表示，很開心能夠在親友面前展現球技。蘇智傑覺得花蓮球場特別有親切感。黃恩賜特別推薦有「做過重訓」的鹽烤吳郭魚，歡迎所有球迷朋友來到花蓮一定要品嚐。

今年中華職棒在花蓮球場例行賽期間，聯盟首次將於球場周邊廣場舉辦「中華職棒30週年回饋列車」 ，豐富的嘉年華活動，協助王建民重返大聯盟的專業檢測系統，也會首度亮相。

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▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

中華職棒今天（6日）舉辦「2019花蓮球賽週暨回饋列車記者會」，吳志揚表示，花蓮是許多職業棒球好手的故鄉，今年中職在花蓮的7場例行賽，場外同時也安排了升級版的回饋列車活動。吳志揚親自致贈360顆棒球及348雙棒球襪予花蓮當地學校，包含水源國小、中正國小及化仁國中。

現場邀請到3位來自東台灣阿美族的統一獅球員，陳鏞基表示，很開心能夠回到花蓮比賽，在親友面前展現球技。蘇智傑提到花蓮球場風景優美，特別有親切感。黃恩賜是在地花蓮人，特別推薦原住民美食炒蝸牛，有「做過重訓」的鹽烤吳郭魚。

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

縣長徐榛蔚表示，花蓮進入觀光旺季，除了欣賞滿山滿谷的金針花海，也能來到全面翻新的花蓮棒球場體驗棒球黃金週，享受精采的棒球競技。

「中華職棒30週年回饋列車」共設置7個關卡：「主舞台－拍照打卡區」、「戶外打擊區」、「投準遊戲」、「棒球小教室」、「跳跳TEMPO」、「CPBL官方商品部」，還有設置美國佛州棒球魔法學校專用器材（Rapsodo Pitching Monitor）分析系統的「大聯盟專業Rapsodo檢測區」，首度在花蓮回饋列車亮相。

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

▲中職在花蓮比賽記者會。（圖／中華職棒提供）

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