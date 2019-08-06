中職／洪總滿意郭建霖代班　歸隊首戰評估冠猛先發能力

▲冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿6日在台中洲際球場作客中信兄弟，猿隊總教練洪一中母喪告假結束，正式重返球隊執掌兵符，休假期間仍相當關注球隊賽事，對於冠猛在此戰先發，他表示，會再好好觀察他的先發能力，評估是否要調回牛棚。

洪一中因母病逝，上周四起請假5天，缺席球隊對戰富邦悍將3連戰，首席教練郭建霖代理總教練一職，最終取得2勝1敗戰績。

請繼續往下閱讀...

請假這段期間，洪總仍相當關注賽事，透過手機觀戰，他稱讚：「郭教練帶得不錯啊，很好、很好。」郭建霖先前受訪曾說，深刻體會到擔任總教練的壓力，對此洪總笑回：「看他帶起來還滿輕鬆的，還不錯啦。」

今天正式歸隊，洪總首要任務是觀察冠猛的先發能力，他說：「就我目前的看法，冠猛不太適合先發，球種比較單調，面對第一輪還好，但對到第二輪，壓制力有待加強。」

冠猛開季先發一場後，便被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

對於冠猛的使用方式，洪總強調，不會立刻做出決定，「還是要再好好觀察，現在洋將陣容就是如此，公司找到新洋將之前，我們只能隨機應變，找出最好的方式。」