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中職／努獲你心！　富邦悍將與史努比家族首波聯名商品

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▲富邦悍將X花生漫畫家族聯名商品全系列。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將X花生漫畫家族聯名商品全系列。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將與花生漫畫家族聯手在8月17日、18日舉辦「Meet the Peanuts gang」主題日，除了贈送免費限量史努比公仔與豐富的球場活動以外，推出多款聯名主題系列商品。首波系列商品將於16日在新莊棒球場一、二樓悍將商店搶先開賣。

花生漫畫/Peanuts家族首度與中職球隊合作推出聯名商品，球團也將漫畫中主角群在棒球場上永不放棄的精神與真摯友誼融入商品設計之中，聯名主題系列商品包含主題球衣與球帽，以及多款親子尺寸服飾，花生漫畫家族要「努」獲熱愛悍將家人們大小芳心。

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富邦悍將X花生漫畫家族聯名商品全系列，主打史努比（Snoopy）與胡士托(Woodstock)可愛互動展現的「花生漫畫聯名球衣」、以及多款結合悍將元素的「花生漫畫聯名TEE」、「花生漫畫聯名帽款」、「花生漫畫聯名托特包」，以及呈現投打對決氛圍的「花生漫畫聯名毛巾」等多種聯名商品。

8月17日、18日「Meet the Peanuts gang」主題日，悍將邀請到最萌的史努比、查理布朗與露西到新莊棒球場，擔任開球貴賓外，也將走上環形舞台與球迷近距離互動。

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