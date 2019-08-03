U12世界盃／郭宸安轟三分砲　中華複賽終戰14比6大勝委國

▲郭宸安敲三分砲。（圖／記者楊舒帆攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉無關晉級，由江庭毅先發，首局遇到亂流失3分，2局又換兩任投手，掉3分才止血，郭勇志之子郭宸安開轟3分彈追成4比6，再靠吳翊叡關鍵安打追平6比6，接著4局頻頻敲安海灌8分，中華最終以14比6奪勝。

中華隊首局江庭毅面對委內瑞拉先發打線，卡斯提洛敲出右外野安打並盜上二壘，卡布雷拉（Jean Blanco）跑出內野安打，形成一、三壘有跑者，這時捕手發生捕逸，委內瑞拉得1分，費南德茲靠不死三振上壘，三振目前6轟暫居全壘打王的多明奎茲，然後以滾地球解決下一棒，這時發生捕逸送1分，盧哥敲出二壘安打攻下1分，江庭毅穩下來飆三振，此局被委內瑞拉攻下3分。

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中華隊1局下進攻，葉弘仁掃出左外野安打，江宗駿右外野飛球遭到接殺，江庭毅敲出穿越一、二壘安打，形成一、三壘有跑者，跑者靠暴投上二壘，黃天賜被三振，蔡韋辰被三振。

中華隊2局上換投，左投陳昱安接替，連兩保送後，委內瑞拉首棒短打，靠野手選擇上壘，攻佔一、二壘，第二任捕手江庭毅發生捕逸，然後又保送，形成滿壘，費南德茲敲安打帶2分打點，中華再換投，余硯誠登板就送觸身，後隨即三振拿下第2出局，但又投出觸身球保送，再三振化解滿壘危機。2局下，郭宸安三振、張耀允游擊滾地球，余硯誠保送，吳翊叡滾地球。

▲余硯誠。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊3局上余硯誠續投，演出3上3下，飆2K。3局下葉弘仁敲出游擊滾地球，江宗駿保送上壘，盜壘成功上二壘，江庭毅穿越一、二壘安打，黃天賜再敲安打帶1打點，累計20分打點，為中華隊拿下第1分，蔡韋辰敲出右外野飛球形成兩出局，郭宸安轟出3分砲拉近比數至4比6。陳楷升、余硯誠保送上壘，吳翊叡再敲二壘安打，帶回2分打點追平比數，葉弘仁三振。

▲吳翊睿二壘安打敲回追平分。（圖／記者楊舒帆攝）



4局上余硯誠再度讓對手3上3下。下半局江宗駿獲得保送，江庭毅靠游擊手失誤上壘，投手暴投上二壘，黃天賜選到保送，蔡韋辰又一保送擠回超前1分，郭宸安遭到三振，陳楷升失誤上壘後，黃天賜、蔡韋辰趁機跑回2分，余硯誠1分打點二壘安打，吳翊睿保送，葉弘仁接著掃出3分打點二壘安打，江宗駿中外野安打，江庭毅滾地球但送回葉弘仁，黃天賜中外野遭接殺。

5局上余硯誠先是送出三振，後被指定打擊盧哥（Yoneiker Lugo）敲安，接著又K掉還未滿11歲的代打Poly Ojeda及第8棒薩拉斯（Eyden Salas）。下半局蔡韋辰獲得保送，郭宸安吞K，張耀允打出雙殺。

6局上委內瑞拉第9棒先敲出安打，後又送出2K，中華隊換投許子承，送出滾地球後結束比賽，中華隊以14比6奪勝。