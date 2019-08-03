運動雲

>

U12世界盃／郭宸安轟三分砲　中華複賽終戰14比6大勝委國

ETtoday運動雲

▲U12世界盃，中華隊郭宸安。（圖／記者楊舒帆攝）

▲郭宸安敲三分砲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉無關晉級，由江庭毅先發，首局遇到亂流失3分，2局又換兩任投手，掉3分才止血，郭勇志之子郭宸安開轟3分彈追成4比6，再靠吳翊叡關鍵安打追平6比6，接著4局頻頻敲安海灌8分，中華最終以14比6奪勝。

中華隊首局江庭毅面對委內瑞拉先發打線，卡斯提洛敲出右外野安打並盜上二壘，卡布雷拉（Jean Blanco）跑出內野安打，形成一、三壘有跑者，這時捕手發生捕逸，委內瑞拉得1分，費南德茲靠不死三振上壘，三振目前6轟暫居全壘打王的多明奎茲，然後以滾地球解決下一棒，這時發生捕逸送1分，盧哥敲出二壘安打攻下1分，江庭毅穩下來飆三振，此局被委內瑞拉攻下3分。

請繼續往下閱讀...

中華隊1局下進攻，葉弘仁掃出左外野安打，江宗駿右外野飛球遭到接殺，江庭毅敲出穿越一、二壘安打，形成一、三壘有跑者，跑者靠暴投上二壘，黃天賜被三振，蔡韋辰被三振。

中華隊2局上換投，左投陳昱安接替，連兩保送後，委內瑞拉首棒短打，靠野手選擇上壘，攻佔一、二壘，第二任捕手江庭毅發生捕逸，然後又保送，形成滿壘，費南德茲敲安打帶2分打點，中華再換投，余硯誠登板就送觸身，後隨即三振拿下第2出局，但又投出觸身球保送，再三振化解滿壘危機。2局下，郭宸安三振、張耀允游擊滾地球，余硯誠保送，吳翊叡滾地球。

▲U12世界盃少棒，余硯誠。（圖／記者顏如玉攝）

▲余硯誠。（圖／記者顏如玉攝）

中華隊3局上余硯誠續投，演出3上3下，飆2K。3局下葉弘仁敲出游擊滾地球，江宗駿保送上壘，盜壘成功上二壘，江庭毅穿越一、二壘安打，黃天賜再敲安打帶1打點，累計20分打點，為中華隊拿下第1分，蔡韋辰敲出右外野飛球形成兩出局，郭宸安轟出3分砲拉近比數至4比6。陳楷升、余硯誠保送上壘，吳翊叡再敲二壘安打，帶回2分打點追平比數，葉弘仁三振。

▲U12世界盃，中華隊吳翊睿。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吳翊睿二壘安打敲回追平分。（圖／記者楊舒帆攝）

4局上余硯誠再度讓對手3上3下。下半局江宗駿獲得保送，江庭毅靠游擊手失誤上壘，投手暴投上二壘，黃天賜選到保送，蔡韋辰又一保送擠回超前1分，郭宸安遭到三振，陳楷升失誤上壘後，黃天賜、蔡韋辰趁機跑回2分，余硯誠1分打點二壘安打，吳翊睿保送，葉弘仁接著掃出3分打點二壘安打，江宗駿中外野安打，江庭毅滾地球但送回葉弘仁，黃天賜中外野遭接殺。

5局上余硯誠先是送出三振，後被指定打擊盧哥（Yoneiker Lugo）敲安，接著又K掉還未滿11歲的代打Poly Ojeda及第8棒薩拉斯（Eyden Salas）。下半局蔡韋辰獲得保送，郭宸安吞K，張耀允打出雙殺。

6局上委內瑞拉第9棒先敲出安打，後又送出2K，中華隊換投許子承，送出滾地球後結束比賽，中華隊以14比6奪勝。

關鍵字： U12世界盃中華隊郭宸安委內瑞拉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

推薦閱讀

U12世界盃／預賽輸得不甘心！　中華決戰日本：絕對有信心

U12世界盃／複賽最後一戰仍全力搶勝　中華教頭：要尊重比賽

U12世界盃／日本延長逆轉南韓　台、日晉級冠軍戰

U12世界盃／中華隊已闖冠軍戰　複賽終戰對委內瑞拉江庭毅先發

U12世界盃／別把自己繃太緊　中華教頭：小朋友放開就打得好

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2U12余硯誠4局飆9K　欣賞側投黃子鵬

3冠軍戰再抗日　黃天賜：打爆他們

4U12中華抗日前先玩「快閃」放鬆

5郭宸安開轟　郭勇志見證：很興奮

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

4古巴賣場大採購　最多人買手機

5林書豪獲以色列強權馬卡比報價

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366