U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

▲U12中華隊先發郭宸安完投勝。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊2日晚間碰墨西哥，郭勇志之子郭宸安先發登板，用58球完投5局送出5K僅失1分陽春砲，賽後郭宸安透露，其實爸爸只教他直球，「指叉球是我自己上網學，後來劉睿成教練再教我的。」

郭宸安此役先發登板，雖然前三局都被敲出安打，但守備相當給力沒有失分，3、4局還用變化球連送出3K，雖然後來被敲出一支陽春砲失分，但他沒有受到太多影響，加上隊友在4局下海灌9分奠定勝基，最終郭宸安僅用58球就以5局奪下完投勝，「給自己70分，因為被敲出全壘打，但已經是目前我投最好的比賽。」

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▲郭勇志（左）預賽時曾來球場探班兒子郭宸安（右）。（圖／記者楊舒帆攝）



賽後被問及自己的爸爸「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志是否有指導自己投球，郭宸安表示，爸爸為了保護他只教他直球，「但我覺得還是要學一下變化球，因為一直投直球會被打。」，也因此郭宸安上網找來指叉球的影片自學。

五年級上網找影片學習後，母隊教練劉睿成也開始指導郭宸安投指叉球及變化球，「我從六年級開始丟指叉球，爸爸只跟我說不要丟太多，很謝謝他讓我打棒球，我會繼續好好認真努力下去。」

對於郭宸安的表現，中華總教練李國強也給予讚賞，表示他本來就是很認真、願意接收新知的球員，「他從之前預賽對上捷克就可以看得出來狀況有回來，我們始終相信小朋友，所以就想讓他投，他能投就讓他完投，也能增加球員的信心，而他這次飆出118公里速球也是頭一次，可見這次集訓速度有拉起來。」

▲郭宸安變化球壓制墨西哥。（圖／記者顏如玉攝）