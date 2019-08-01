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繼劉鴻杰加盟名古屋狼犬、劉鴻敏也確定旅日　3台將挑戰日本

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▲▼ 劉鴻杰確定加盟名古屋狼犬 。（圖／翻攝鴻敏 鴻杰 TWINS臉書粉專）

▲ 劉鴻杰隨隊參加盟名古屋狼犬的記者會 。（圖／翻攝鴻敏 鴻杰 TWINS臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏結束泰國聯賽後，兩人動向一直備受關注。劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽豐田合成隊（Toyoda Gosei Trefuerza ）（1日正式改名「名古屋狼犬Wolfydogs Nagoya」），現在劉鴻敏也確定加入日本一級球隊。

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，更是中華隊在亞運睽違20年獲銅，不可或缺的戰力，兩人在結束泰國旅程之後，目標也一直都在旅外。劉鴻杰當時看到陳建禎的進步也想旅日，7月也確定加盟名古屋狼犬，完成了他的目標，並參加了球隊新隊名發布記者會，還用日文秀了自我介紹。

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▼劉鴻敏。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,劉鴻敏（圖／記者季相儒攝）

劉鴻敏日前曾經提到，「我沒有特別設限哪個國家，不過之後（兩個人）應該不會再在一起（在同一隊）了。」由於日本排球聯賽每隊亞援名額只有一人，因此，不論劉鴻敏是不是也投入日本聯賽，都確定兩人不會在同一支隊伍。而現在劉鴻敏也確定將要加入日本一級的球隊，雙胞胎都將會旅日。

而前「台灣隊長」陳建禎是台灣第一位旅日的排球員，5月宣布退出松下黑豹後，6月底也決定加盟另一支日本JT雷霆隊，如此在新賽季之中，將有3名台將都在日本一級聯賽努力打出好成績，也讓球迷們很期待雙方交手的比賽。

▼陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）

▲陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 劉鴻杰名古屋狼犬劉鴻敏陳建禎
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