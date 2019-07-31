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嚴重本壘衝撞躺傷兵近1個月　天使捕手復出前可能被交易

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▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉克羅伊（Jonathan Lucroy）因為嚴重本壘衝撞進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

7月初遭逢嚴重本壘衝撞的天使捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）即將傷癒復出，不過他很有可能不是披著天使戰袍復出，根據《The Athletic》知名棒球記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，有不少球隊對他相當有興趣。

拉克羅伊7月3日與太空人的比賽本壘攻防戰中，被馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）強行衝撞到鼻樑受損、腦震盪，近期開始在高A展開復健賽，有望近期復出，不過他可能會在731交易大限之前被送走。

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這位33歲明星捕手，今年與天使簽下1年335萬美元短約，本季73場出賽，.237/.307/.364打擊三圍，貢獻7轟、7支二壘安、30打點。拉克羅伊最大的賣點是豐富的季後賽經驗，2011年幫助釀酒人打進季後賽，2016年效力游騎兵、2017年洛磯、去年運動家都打進季後賽。

在拉克羅伊缺賽期間，天使由史密斯（Kevan Smith）、加爾諾（Dustin Garneau）共同分擔，而這兩人的下放選項都已經用完，也因此天使也希望善用拉克羅伊的最後價值。

關鍵字： 天使拉克羅伊本壘衝撞
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