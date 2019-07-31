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洋基急補先發瞄準響尾蛇雷伊　佛雷澤成交易籌碼

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▲響尾蛇先發左投雷伊（Robbie Ray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇先發左投雷伊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟731交易大限截止剩下最後1天，洋基仍在尋找先發補強，在史卓曼（Marcus Stroman）和鮑爾（Trevor Bauer）兩位人選都已經被交易情況下，這支「邪惡帝國」把目標轉移到響尾蛇左投雷伊（Robbie Ray）身上，可能拿出佛雷澤（Clint Frazier）當作交易籌碼。

洋基鎖定史卓曼已久，但藍鳥最終將他交易至大都會，而鮑爾則是在一場三方交易案中被送到紅人，隨著交易市場變化，洋基聯繫響尾蛇討論雷伊及後援布萊德利（Archie Bradley）交易，根據大聯盟加梅斯（Peter Gammons）指出，目前待在3A的佛雷澤可能會被拿來交易。

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洋基希望一次補進雷伊和布萊德利，提升先發輪值和牛棚深度，儘管這項交易談話並沒有提及頂級投手潛力賈西亞（Deivi Garcia），但也不排除是交易籌碼之一。

此外，大聯盟記者賈斯提斯（Richard Justice）提到，洋基不僅瞄準雷伊，遊騎兵左投麥納（Mike Minor）也是目標之一，提議洋基要拿出佛雷澤和賈西亞，以及農場外野潛力弗洛里亞（Estevan Florial）來換。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）指出，沒有一支球隊比他們面臨更大的交易壓力，除非先發輪值能夠變得更強，他也一再強調先發補強非常重要，只補進一名先發還是遠遠不夠。

▲▼ 洋基外野手佛雷澤（Clint Frazier）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基外野手佛雷澤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基雷伊佛雷澤
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