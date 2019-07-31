U12世界盃少壘／秘魯打擊不好無礙　靠這招剋中華拿分

▲秘魯在打擊區上揮動棒子擾亂投手。



▲U12少壘賽，秘魯拿下銀牌。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

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第一屆U12世界盃少壘賽30日進行冠軍戰，由預賽全勝的中華隊碰上秘魯，派出主戰投手黃瑜芊先發，不過卻遭到秘魯打擊干擾，雖然沒有被敲出安打，但送出多次壞球， 賽後秘魯總教練戈約略(Katia Coello)豪爽表示，這就是他們的策略，只可惜最終仍以2比3吞敗。

秘魯在本次賽事中相當有策略，預賽對上捷克時，兩戰僅敲出1支安打，相較捷克安打數少了許多，卻兩戰都能以1比0奪勝，來到冠軍戰對上中華隊，同樣也是沒有安打，但是靠著中華的失誤和保送，率先拿下1分領先。

▲秘魯在打擊區上會揮動棒子擾亂投手。（圖／記者顏如玉攝）



原來秘魯球員站上打擊區後，不只是站著，還會拿著球棒揮來揮去，試圖干擾投手判斷，而這一招從預賽來看就對中華隊有效，因此來到決賽秘魯就故技重施，戈約略賽後也爽快表示，這的確就是他們的戰術，「我們每天都會觀察對手然後做出不同的應變策略。」

對於秘魯的「揮棒」，中華先發黃瑜芊就坦言，第一次看到他們這樣的戰術時，的確有遭到干擾，「因為我看不到捕手的暗號，所以就丟了比較多壞球，後來教練叫我投給他們打，不要去管他們才投比較好。」

▲U12少壘賽，秘魯先發投手前2局壓制中華。（圖／記者顏如玉攝）



後來中華隊在3局下打擊打開，靠著林瑋琪2分打點安打逆轉，最終以3比2驚險奪勝，儘管難過但秘魯也坦然接受這樣的結果，「可以跟高水準的球隊比賽，真的讓我們學到很多很棒的經驗，也很感謝來參加這次的比賽。」

據戈約略表示，秘魯發展壘球已經許多年，到現在仍有不少人在參與，「而我也相信我們這些小球員未來會繼續打球，而且會打得越來越好！」