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洋基不惜代價補先發　整季報銷的安杜哈爾可能被交易

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▲洋基內野潛力新秀安杜哈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基三壘手安杜哈爾可能被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基隊正在等待王牌史華連諾（Luis Severino）和後援貝坦西斯（Dellin Betances）從傷兵名單歸隊，在731交易大限之前，顯然有補強先發的必要，為了促成交易，洋基很有可能將正在養傷的三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）作為交易籌碼。

根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，接受右肩手術導致賽季報銷的安杜哈爾，現在很有可能作為交易籌碼，畢竟目前內野有雷瑪西烏（DJ LeMahieu）和厄薛拉（Gio Urshela），他的需求度不如托瑞斯（Gleyber Torres）那麼高。

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海曼透露，洋基為了完成先發交易不惜代價，除了安杜哈爾外，佛雷澤（Clint Frazier）、農場頭號先發賈西亞（Deivi Garcia）都是可以交易的對象，至於先前被藍鳥點名的托雷斯（Gleyber Torres）則是被列為非賣品。

731交易大限逼近，洋基鎖定交易市場3位先發，分別是印地安人鮑爾（Trevor Bauer）、巨人邦格納（Madison Bumgarner）和大都會辛德賈德（Noah Syndergaard），不過海曼提到，其中2名球員的交易可能性低，而其中1人則是不太可能會被交易到洋基。

假如在交易市場補強不順利，洋基也考慮從升級「鐵牛棚」，作為先發問題的解決方案，而老虎隊明星終結者格林（Shane Greene）被視為交易目標之一。

關鍵字： 洋基安杜哈爾
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