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U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

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▲U12世界盃少棒賽，捷克隊。（圖／記者顏如玉攝） 

▲U12世界盃少棒賽，捷克隊超活潑。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，除了場上精采表現外，場外也出現不少花絮，捷克28日面對南非時，賽前因雨還未開賽，大會突然放出謝金燕的練武功，沒想到捷克教練突然就跑上球場開始跳舞，帶起整隊氛圍後，小球員也一個一個上場跳舞，就連場邊工作人員也加入，最後將整首歌都跳完、嗨翻全場。 

28日下午下起大雨，亞太主球場的美國與南韓之戰延賽，副球場的南非與捷克之戰，也稍稍延後，而在雨停之後，大會放起了謝金燕的「練舞功」，沒想到捷克教練一聽就坐不住了，直接跑到場上開跳，接著第二位教練也跟進，中途音樂一度結束，但捷克一點也不尷尬，持續在球場上嗨跳，也讓大會再次放出練舞功。

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教練跳完換球員，一個接一個毫不害臊地跑到球場上跳，場邊觀眾也跟著鼓掌起哄，跳到後來連場邊工作人員也加入，帶動球員、觀眾一起跳，最後全隊乾脆一起到球場上大跳特跳直到歌曲結束，當然也獲得了滿堂彩，而這場比賽也在隨後開打，捷克21以4比擊敗南非。

不只場外，其實捷克在比賽期間也相當熱絡，29日面對中華隊時，儘管一路都落後，比分差距還越來越大，但捷克隊不論教練球員甚至是場外球迷，仍時時給予掌聲歡呼，看得出來非常享受在比賽中，也讓中華總教練李國強賽後直言，希望中華小將也能學習這樣的精神。

▲U12世界盃少棒，捷克隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，捷克隊儘管落後，但只要小球員有精彩表現，教練團都不吝給予掌聲歡呼。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃捷克練舞功
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