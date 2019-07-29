跆協風波不斷又取消理監事會議　傳討論理事長適任與否

▲吳兩平面臨諸多指控。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

近日風波不斷的跆拳道協會，原本取消29日的理監事會議，但在理監事過半席次同意下，恢復召開，據傳將討論理事長吳兩平是否適任的議題。

吳兩平日前連續被監事趙安華指控多項弊端，包括2018年承辦品勢世錦賽、桃園大獎賽以及主席盃亞洲區，在經費核銷上有諸多疑點，目前此事已經進入司法調查階段。

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另外吳兩平還被控安排兩個兒子在協會任職，出國搭頭等艙、隨代表隊出國當作家族旅遊，還有侵佔公款、跆協苛刻選手、裁判飲食，讓選手在地下停車場、飯店走廊練習等。

就飲食方面，已經被跆協提出相關照片一一反駁，而出國搭頭等艙，因理事長不屬代表隊成員，費用需要自付，無法向有關單位核銷，吳兩平也澄清自己是自掏腰包。

▲趙安華。（圖／記者洪偵源攝）



練習場地部份，指向盧森堡公開賽期間，但大會提供練習場地與時間有限，自行找場地練習屬於常態，幾乎是地主隊以外的參賽隊伍常見的作法。

至於安插兒子任職，屬於較為複雜的部分，三等親在協會任職違反國體法規定，但兼職沒有明確條文規範，吳兩平指出兒子擔任的是翻譯，但趙安華曾拿出其子任國際組的名片。

教育部已對跆協近日的紛擾，成立專案小組調查，吳兩平是否違法任用三等親在協會任職，會將從協會取得的資料並做相關調查後，研議是否真的違法。

吳兩平26日召開記者會澄清，並表示若司法調查自己有錯願意下台，之後傳出理監事會議將討論吳兩平是否適任，但跆協27日公告，相關事件進入司法調查，避免無謂爭議而延期。

不過28日理監事發佈理監事聯席會議通知，表示有鑒於理事、監事各超過半數以上之請求，將於原時間、原地點，如期舉行理監事聯席會，以行使理事及監事之職權。

同時會議會請內政部與體育署相關代表列席，將於29日下午1點在第一飯店召開理監事會議。

▲跆協理監事會議取消通知。（圖／翻攝跆協官網）