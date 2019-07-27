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瓊斯盃／仍在適應新體系　魏于淳要用表現贏得上場時間

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▲2019瓊斯盃，魏于淳。（圖／展逸行銷提供）

▲魏于淳對紐西蘭15分鐘貢獻13分。（圖／展逸行銷提供）

記者潘泓鈺／新北報導

相隔4年再度披上中華藍戰袍，但魏于淳並沒有太多的發揮空間，不過她仍把握每一分一秒燃燒自我，在對紐西蘭的比賽，出賽15分鐘高效率貢獻13分。魏于淳表示，上場時間是球員爭取來的，不論如何都要保持正面態度，把握每一次的機會。

上一次瓊斯盃打中華藍隊已經是2015年，魏于淳相隔4年再次披上中華藍戰袍，但卻沒有獲得太多發揮空間，4場比賽平均僅13分鐘，不過她仍把握每一次的上場，對中華白16分鐘出賽飆進3顆三分彈攻下11分，27日對紐西蘭15分鐘內貢獻13分。

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魏于淳表示，自己長年在中國WCBA打球，與現在國家隊總教練華格納（Albert Kenyon Wagner）配合不如其他球員多，到現在還在適應教練體系。「也是因為長年在WCBA打球，所以很習慣教練換人這件事，球員必須學習如何快速適應新體系。」

雖然魏于淳坦言有時候在板凳上坐得有點悶，但再大的低潮她都經歷過，也曾經在WCBA一場只上過10秒鐘的，但她認為，上場時間是自己爭取來的，所以會把握所有機會，不論是上場5分鐘還是15分鐘都會發揮全力。

面對種種困難，魏于淳始終都保持正面的態度，到一個新的體系就是從零開始，碰上再強大的對手，就算技術輸人精神也不能輸人，努力的扮演好自己的角色，魏于淳說，這些都是昔日恩師錢薇娟教她的，面對所有困難，一切都正向看待。

關鍵字： 瓊斯盃魏于淳中華藍
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