桃園全運會暖身！徐展元單挑「黃金右臂」鄭兆村

記者蔡文鈴／綜合報導

108年全國運動會將於10月19日至10月24日在桃園登場，體育主播徐展元為這場全運會暖身，27日找來「黃金右臂」鄭兆村單挑「三叉戟」以及射飛鏢，但是都慘輸對方，讓他喊出招牌台詞「好想贏鄭兆村」！

徐展元首次挑戰非自己專業領域「棒球」的項目，跟鄭兆村比賽拋擲小朋友版本的水行俠「三叉戟」以及射飛鏢，兩場遊戲兩人各有三次機會，拋擲三叉戟時，鄭兆村笑稱他應該能夠「丟到月球上去」，果然三次試擲都輕鬆贏過徐展元，射飛鏢遊戲也因為有兩支鏢射中雙倍區，以96分比59分大贏徐展元，讓徐展元大喊「好想贏鄭兆村」！

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▲體育主播徐展元標槍一哥鄭兆村玩遊戲，為桃園全國運動會暖身。（圖／桃園市政府提供，下同）



由於東京奧運將在109年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會堪比奧運前哨站。而今年在上海國際田徑總會鑽石聯賽，以87公尺12的成績摘下銀牌，拿到東京奧運門票的鄭兆村也確定會參加全國運動會，他表示全國運動會是國內最高水準的比賽，他將全力以赴，也希望替家鄉桃園奪牌。

如果想在東京奧運之前，搶先看到鄭兆村精彩的表現，可以在全運會賽會期間，到桃園市立田徑場觀賽，從桃園火車站騎YouBike只要7分鐘就能抵達，賽會期間也會有接駁車服務，而且全國運動會共34項競賽種類，在桃園當地超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場。

這一次徐展元與鄭兆村一起為全國運動會拍攝影片，也會同步在自己的粉絲專頁PO出，共同推廣全國運動會，號召大家一起熱血支持國內的選手們，也關注國內重要體育賽事，歡迎全國熱愛運動的朋友們「進場看比賽，一起挺全運！」