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從林書豪訓練營成員變助教　谷毛唯嘉感受大不同

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲谷毛唯嘉(左2)。（圖／記者李毓康攝）

記者張曜麟／台北報導

林書豪26日回台舉行國泰夢想家籃球訓練營，至今已經舉行第9年的訓練營，這次特別找回陳又瑋、谷毛唯嘉、白曜誠、林心翔等4名過去的學員來當助教，睽違9年再次回來，谷毛唯嘉表示這是很特別的經驗，因為自己過去是從花蓮上來，印象很深刻。

過去9年林書豪都返台舉辦訓練營，今年更找回過去的學長來當助教，一同協助指導小學員，身為大學長的谷毛唯嘉回想起第一次來到訓練營表示，「之前也是在他們這個年紀來到訓練營，因為當時是參加甄選，最後特別從花蓮上來，印象很深刻。」

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▲林書豪返台出席記者會，與年輕球員互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲谷毛唯嘉(右2)。（圖／記者林敬旻攝）

當年身為小學生的谷毛唯嘉特地從花蓮上來台北， 參加林書豪訓練營，他卻不嫌累，「林書豪是我第一個當面見到的NBA球員，同時也是第2個華裔球員，小時候就把他當偶像，所以可以參加他的訓練營很開心。」時隔8年以不同身分參加林書豪的訓練營，谷毛唯坦言感受大不同，「感覺很不一樣，小時候是見偶像，現在則會聽林書豪一些心路歷程，像是怎麼調整在美國的心態等，現在就是聽他的一些提點。」

另外一名回來當助教的陳又瑋則表示，「之前來學到很多基本動作，以及一些投籃的觀念。這次回來，希望可以交給小學員們一些較細節的東西，像是自己在場上會比較注意的部分，可以跟他們說。」

值得一提的是，身為助教的谷毛唯嘉，在場上不僅細心的教導，現在見到這些小學員練習投籃，被問到他們實力能否跟當年的自己相比，他自信說道，「這邊每個人都很準啊，但我覺得我小時候也滿準的。」

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪連9年舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林書豪國泰訓練營谷毛唯嘉
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