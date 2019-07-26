中華職棒明星對抗賽　ELEVEN SPORTS搶先LIVE全程直播

▲ ELEVEN SPORTS轉播中職明星賽。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

記者張克銘／綜合報導

2019中華職棒明星對抗賽，周末將在新莊棒球場熱鬧開打，搭配中華職棒30年這個意義非凡的日子，中職明星賽首次以中華隊力抗中職明星隊，強強對決精彩可期。還有趣味十足的競技挑戰賽，你怎麼能錯過。

ELEVEN SPORTS將全力配合轉播，不僅將搶先在中午12點直擊紅毯星光大道，為了服務不能前來現場的觀眾朋友，ELEVEN SPORTS將在有線電視ELEVEN 體育一台、MOD ELEVEN SPORTS PLUS以及ELEVEN體育家族專屬APP全程直播，提供多方平台要讓球迷看好看滿。

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今年的星光大道，球員們將自行搭配服裝，現場還開放自拍區，要讓球迷跟球星、吉祥物近距離互動， ELEVEN SPORTS搶先全台提前開播，中午12點主播徐莉婷將在現場帶球迷們直擊球員們下車的第一時刻，感受現場氣氛，帶給觀眾們最不一樣的視覺享受。

▲ ELEVEN SPORTS轉播中職明星賽。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

蟬聯15連霸人氣王恰恰彭政閔，宣布退休後的最後一次明星賽，備受矚目。而本次名單中較特殊的是首次有業餘球員吳昇峰參賽，精采大戰一觸即發！中職明星賽首次的中華隊和中職明星隊對決，ELEVEN SPORTS將從下午15時20分由人氣主播陳雄威和帥氣主播陳捷盛輪流轉播，搭配球評陳師正和草總謝長亨，用幽默趣味互虧詼諧的角度帶大家來欣賞一年一度的明星賽，球迷朋友千萬不要錯過！

不只轉播精彩，場外ELEVEN SPORTS也將前進新莊棒球場設攤，來攤位現場打卡就有機會得到小禮物，百元福袋還有機會抽中宜蘭高級住宿卷、台日棒球周邊商品、中職球員簽名版等！大家喜愛的雄威跟捷盛主播也會不定時出現在攤位跟球迷互動！7月27日、28日棒球迷記得打開ELEVEN SPORTS，感受到多元的轉播服務，高畫質實況播出，讓你有親臨現場的感受！

⚾️中華隊完整名單 :

【投手】王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、鄭凱文、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、吳昇峰

【捕手】林泓育、黃鈞聲、林祐樂

【野手】林益全、陳俊秀、郭嚴文、王威晨、林 立、王勝偉、陳晨威、朱育賢、藍寅倫、陳子豪、詹子賢、蘇智傑

⚾️中職明星隊完整名單：

【投手】潘威倫、李振昌、陳禹勳、黃恩賜、萊福力、王鴻程、李 茲、翁瑋均、賴鴻誠、包林傑、施子謙、亞力克

【捕手】戴培峰、廖健富

【野手】彭政閔、林智勝、陳江和、陳鏞基、林祖傑、張志豪、林哲瑄、周思齊、胡金龍、許基宏、李宗賢、王正棠、陳品捷

