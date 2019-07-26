運動雲

>

日本公開賽／戴資穎138周球后危險　山口茜若勝將取代

ETtoday運動雲

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，不敵加拿大李文珊，未能闖進四強，如此世界球后寶座可能出現危機，因為戴資穎至少要進入四強才有積分入帳，如今無緣四強，還得看世界第二日本山口茜的成績如何。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度（Pusarla V. Sindhu）順利奪冠，雖然本周並不影響其球后寶座，戴資穎以9萬2625分仍是排在世界第一，不過山口茜奪冠積分衝到9萬2130分，和戴資穎只有495分差距，將再度上演球后保衛戰。

請繼續往下閱讀...

戴資穎去年在日本公開賽爆冷16強止步，本次列為大會頭號種子的他，至少要進入四強才會增加積分，戴資穎直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，並確定8強賽交手李文珊，不過卻鏖戰三局，在決勝局4：0優勢時被對手追趕，並浪費了一個賽末點，最後以1比2讓出勝利。

日本站晉級8強為6050分、4強則可以獲得7700積分，但戴資穎四強止步，積分未能增加，至此球后寶座可能會出現危機，還要看山口茜的表現，山口茜稍晚8強賽將要對上印度辛度（Pusarla V. Sindhu），兩人剛在印尼公開賽交手，當時山口茜擊敗辛度奪冠，近期狀況相當好。

如果山口茜在稍晚勝出，世界排名積分會增加700分，會超越目前戴資穎領先的495分，也就是山口茜下周將會成為新的球后；目前穩坐137周世界球后的戴資穎，已經成功創下女單在位最久球后的成績。

▼ 印尼公開賽女單冠軍山口茜。（圖／CFP）

▲▼ 印尼公開賽，女單冠軍山口茜。（圖／CFP）

關鍵字： 日本公開賽戴資穎世界球后
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

熱門新聞

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

累積幾周世界冠軍？　戴資穎萌問球迷：我都不知道，有誰知道

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子偉連3場安打　近9場打擊率3成43

2富邦、台啤再輸就對戰CBA選秀隊

3張育成改打第5棒　敲1支安打

4戴資穎138周球后寶座有危機

5教練疑欠債落跑　后綜籃球小將被迫棄賽

熱門新聞

1「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

2戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

3被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

4戴資穎萌問粉絲：不知道幾周世界冠軍

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366