日本公開賽／戴資穎138周球后危險　山口茜若勝將取代

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，不敵加拿大李文珊，未能闖進四強，如此世界球后寶座可能出現危機，因為戴資穎至少要進入四強才有積分入帳，如今無緣四強，還得看世界第二日本山口茜的成績如何。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度（Pusarla V. Sindhu）順利奪冠，雖然本周並不影響其球后寶座，戴資穎以9萬2625分仍是排在世界第一，不過山口茜奪冠積分衝到9萬2130分，和戴資穎只有495分差距，將再度上演球后保衛戰。

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戴資穎去年在日本公開賽爆冷16強止步，本次列為大會頭號種子的他，至少要進入四強才會增加積分，戴資穎直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，並確定8強賽交手李文珊，不過卻鏖戰三局，在決勝局4：0優勢時被對手追趕，並浪費了一個賽末點，最後以1比2讓出勝利。

日本站晉級8強為6050分、4強則可以獲得7700積分，但戴資穎四強止步，積分未能增加，至此球后寶座可能會出現危機，還要看山口茜的表現，山口茜稍晚8強賽將要對上印度辛度（Pusarla V. Sindhu），兩人剛在印尼公開賽交手，當時山口茜擊敗辛度奪冠，近期狀況相當好。

如果山口茜在稍晚勝出，世界排名積分會增加700分，會超越目前戴資穎領先的495分，也就是山口茜下周將會成為新的球后；目前穩坐137周世界球后的戴資穎，已經成功創下女單在位最久球后的成績。

▼ 印尼公開賽女單冠軍山口茜。（圖／CFP）