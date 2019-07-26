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瓊斯盃／羅蘋對藍隊攻12分　世大運對長人經驗難得

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▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊羅蘋。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白羅蘋對陣中華藍拿下12分。（圖／記者李毓康攝）

實習記者馬力／綜合報導

25日上演的中華藍白大戰，由中華白以85比59擊敗中華藍，中華白多點開花，陳薇安攻下全場最高分19分、8助攻，林蝶拿下12分、13籃板的雙十數據、羅蘋拿下12分以及陣中最年輕的球員陳孟欣拿下11分。

中華白剛剛結束拿坡里世大運接著馬上進入瓊斯盃，這對於球員們的體力比較難調適，羅蘋表示體力是很大的一個考驗：「畢竟我們剛從一個大比賽回來，只有一點點休息時間，然後就要繼續準備瓊斯盃，我覺得這是對我們球員很大的考驗，但是可以從中學習到怎麼去調整，怎麼讓自己的身體恢復。」

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▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊羅蘋。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白羅蘋表示連續打兩個賽事在體力上是個大考驗。（圖／記者李毓康攝）

這樣的情況下如何調整對球員們也很重要，羅蘋表示遇到這種情況時投籃訓練會比較多：「其實教練也會幫我們調整，可能投籃會比較多，因為其實身體就算再疲憊，投籃手感還是要維持，所以才會有比較多的投籃練習，然後接近比賽的時候才會進行對打。」

從拿坡里世大運回來後，羅蘋表示學到滿多特別的經驗的，像是國際賽會遇到比較多高大的選手，在出手方面要適應一下：「我個人的話因為會遇到比較多高大的球員，比較容易碰到被打火鍋的情況，所以其實像是出手點要高以及如何快速出手，都是我們比較矮的球員需要學習的地方。」

▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊羅蘋。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白羅蘋表示國際賽學到一些特別的經驗。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華白中華藍羅蘋
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