世泳賽／米拉克超越極限　破菲爾普斯「鯊魚裝年代」200蝶世界紀錄

記者潘泓鈺/綜合報導

年僅19歲的匈牙利超新星米拉克(Kristof Milak),世錦賽200公尺蝶式飆速1分50秒73,打破2009年菲爾普斯(Michael Phelps)「鯊魚裝年代」刷出來的1分51秒51世界紀錄。

米拉克在今年3月底的匈牙利全國錦標賽就游出1分53秒19,今年度200公尺蝶式最快成績,而他在準決賽中就以1分52秒96超越這個成績。決賽米拉克在飆出1分50秒73,超越比10年前菲爾普斯穿著鯊魚裝,在羅馬世錦賽締造的世界紀錄。

從分段成績來看,米拉克前50公尺24秒66,比當年的菲爾普斯快上0.10秒,前100公尺則是52秒88,第150公尺米拉克就拉開差距,1分21秒57比菲爾普斯快0.36秒,最終以0.78秒的差距締造新世界紀錄。此前菲爾普斯攻佔200公尺蝶式歷史前5快成績,如今將最速的位置讓給了米拉克。

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3