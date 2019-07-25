世泳賽／米拉克超越極限　破菲爾普斯「鯊魚裝年代」200蝶世界紀錄

▲米拉克（Kristof Milak）破200公尺世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

年僅19歲的匈牙利超新星米拉克（Kristof Milak），世錦賽200公尺蝶式飆速1分50秒73，打破2009年菲爾普斯（Michael Phelps）「鯊魚裝年代」刷出來的1分51秒51世界紀錄。

米拉克在今年3月底的匈牙利全國錦標賽就游出1分53秒19，今年度200公尺蝶式最快成績，而他在準決賽中就以1分52秒96超越這個成績。決賽米拉克在飆出1分50秒73，超越比10年前菲爾普斯穿著鯊魚裝，在羅馬世錦賽締造的世界紀錄。

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從分段成績來看，米拉克前50公尺24秒66，比當年的菲爾普斯快上0.10秒，前100公尺則是52秒88，第150公尺米拉克就拉開差距，1分21秒57比菲爾普斯快0.36秒，最終以0.78秒的差距締造新世界紀錄。此前菲爾普斯攻佔200公尺蝶式歷史前5快成績，如今將最速的位置讓給了米拉克。

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3 — FINA (@fina1908) July 24, 2019

菲爾普斯在2001年3月以1分54秒92寫下200公尺蝶式世界紀錄後，就從來沒有讓出，同年的世錦賽他以1分54秒58再次刷新紀錄，穩坐這項世界紀錄長達18年的時間。

南非名將克羅斯（Chad Le Clos）雖然在前100公尺取得領先，但後面陸續被米拉克、瀨戶大也超越，最終瀨戶以1分53秒86，差距米拉克3秒13的成績奪銀，克羅斯1分54秒15銅牌，第4名的柏迪索（Federico Burdisso）則以1分54秒39打破義大利紀錄。