專訪／國家隊得讓球員流連忘返　蘭卡斯特的「迪士尼」哲學

▲中華男足總教練蘭卡斯特 。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／台北報導

距離世界盃足球賽亞洲區資格賽僅剩下1個多月，英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)也進入情蒐備戰狀態，準備迎接8月底的國家隊集訓。他分享執教哲學，他表示國家隊訓練營必須讓球員流連忘返，期待下一次的集訓，就像去迪士尼樂園的小孩一樣。

「我們要創造好玩的環境，就像迪士尼樂園一樣。小朋友們在那裡度過最開心的時光，離開的時候感覺好失落，期待下次再去。我也希望球員期待下次的集訓和國家隊比賽。」蘭卡斯特說。他表示全隊集訓約24位球員，教練不只要在場上極力觀察，更必須與不同位置的球員召開小組會議，模擬特定情況下球員的應對。

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「我們球員來自不同球隊，不同時區、作戰哲學和作息。拿下勝利就像是一幅美麗的圖畫，每位球員都是一塊拼圖。來到集訓，球員踢的位置可能和在球隊不一樣，必須把稜角磨掉，才能完美結合成為一幅圖片。」

另一方面，蘭卡斯特認為教練團就是一套電玩遊戲；他期許自己和團隊是一款球員無法破關的電動。「足球某方面就像小朋友打電動一樣，1、2、3、4級一路上去，可是全破之後小孩就不會再打這個遊戲了，為什麼？因為遊戲已經對小朋友沒有挑戰性。教練不能被全破，得幫助球員持續升級。」

從接任中華男足總教練以來，蘭卡斯特不斷強調需打出高壓迫的窒息式防守。「打架的話我要先打對手一拳，如果讓對手帶球過來，我們退守就算拿到球，也離球門太遠了。而且實力較強的球隊喜歡傳控球，我們壓迫反而能讓他們大吃一驚，在前場更容易造成傷害。」

蘭卡斯特過去擔任助理教練時期，與球員相當親近。現在就算轉換位置為總教練，他的重點也不在建立權威。「過去教練總是大吼大叫，但現在如果在英超如果這樣教練就完了，球員不會想為你作戰。」

「球員是個人而不只是球員，大家都想要感受到自己是特別的個體。好的關係和溝通才是最重要的。」蘭卡斯特說。