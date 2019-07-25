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湖人效法勇士留一個空缺　目的要搶伊古達拉

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▲勇士伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人留空缺想要搶伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人今夏大動作補強，與鵜鶘交易得到朝思暮想的戴維斯(Anthony Davis)，隨後又對各個位置進行補強，現在先發與替補的深度都非常足夠，不過目前湖人的15人名單上還有一個空缺，根據《ESPN》指出，湖人這樣做的目的，就是要預防灰熊突然裁掉伊古達拉(Andre Iguodala)，要準備搶人。

目前正式進入重建階段的灰熊，主要都以年輕球員為主力，目前已經35歲的伊古達拉自然不在球隊的計畫之中，先前就傳出灰熊很可能會買斷他的合約，為此許多球隊都在準備搶人，有意得到這位前FMVP的球隊就有快艇、湖人、火箭這些新賽季要衝擊總冠軍的隊伍，因為他們都相信伊古達拉的經驗可以幫助到球隊。

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不過快艇和火箭要得到伊古達拉的難度較高，而湖人現在卻仍不放棄，在15人的大名單中，目前還有一個空缺，根據《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)指出，湖人就是在效法勇士，「湖人留一個名額是為了得到伊古達拉，如果伊古達拉的1720萬美元的合約被灰熊買斷的話。我們談論的是一位前FMVP，而且他曾經是湖人總經理佩林卡的客戶；上賽季總冠軍戰G6，伊古達拉攻下22分，差點把比賽拖入搶7大戰，湖人覺得就現有陣容而言，伊古達拉可能是X因子。」

湖人現在保留一個名額的作法，就是效法勇士過去幾個賽季的操作，在2017賽季例行賽最後時刻，勇士把庫克(Quinn Cook)的雙向合約轉成正式合約，才確定了季後賽名單，而上賽季，勇士也是到了3月才簽下柏加特(Andrew Bogut)進強。

伊古達拉上賽季在場軍出賽23.2分鐘的時間內，僅有5.7分、3.7籃板、3.2助攻的表現，不過到了季後賽，場均就提升到9.8分、4.3籃板、4助攻、1.1抄截，投籃命中率為49.4％、三分命中率為35％，這是伊古達拉一直以來的風格，到了季後賽彷彿成了另一個球員，往往都能提供球隊大量幫助。

▲勇士伊古達拉。（圖／CFP）

▲伊古達拉。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人勇士伊古達拉
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