日本公開賽／戴資穎16強遇印尼世青冠軍　4強有機會碰奧原希望

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日開打，世界球后戴資穎首輪直落二輕取美國華裔張蓓雯，25日16強賽將要對上印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），持續往冠軍之路邁進。

戴資穎曾在2012年拿下日本公開賽冠軍，2014年拿下亞軍，不過2016年首輪出局、2017年則是棄賽，以及去年爆冷敗給大陸陳曉欣，16強止步，本站至少要打進四強才有積分，並且由於日本山口茜衝上第二進逼，再度上演球后保衛戰，首輪僅花了31分鐘，就以直落二擊敗張蓓雯。

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戴資穎晉級16強後，要對上年僅19歲的東宗，東宗是2017年世青賽冠軍，也是印尼暌違25年後再有女單選手在世青賽奪冠。戴資穎和目前世界排名16的東宗交手過2次，戴資穎全勝，最近一次交手是在今年5月的蘇迪曼盃，戴資穎以直落二拿下勝利。

戴資穎如果順利挺進8強，原先預估會遭遇好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），不過則依瑟儂爆冷首輪出局，因此則可能對上南韓金佳恩或是加拿大李文珊；接著在4強賽則可能碰上日本奧原希望或是大陸何冰嬌。

日本公開賽同時也是戴資穎的球后保衛戰，如果戴資穎在四強止步，去年冠軍的日本山口茜進入決賽，那麼無論山口茜是否奪冠，積分都很有機會超越戴資穎登上球后；如果戴資穎也闖進決賽對上山口茜，就是誰贏誰坐球后寶座的大戰。不過山口茜被分在籤表下半，有機會決賽才碰頭。