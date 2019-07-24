運動雲

>

日本公開賽／戴資穎16強遇印尼世青冠軍　4強有機會碰奧原希望

ETtoday運動雲

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日開打，世界球后戴資穎首輪直落二輕取美國華裔張蓓雯，25日16強賽將要對上印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），持續往冠軍之路邁進。

戴資穎曾在2012年拿下日本公開賽冠軍，2014年拿下亞軍，不過2016年首輪出局、2017年則是棄賽，以及去年爆冷敗給大陸陳曉欣，16強止步，本站至少要打進四強才有積分，並且由於日本山口茜衝上第二進逼，再度上演球后保衛戰，首輪僅花了31分鐘，就以直落二擊敗張蓓雯。

請繼續往下閱讀...

戴資穎晉級16強後，要對上年僅19歲的東宗，東宗是2017年世青賽冠軍，也是印尼暌違25年後再有女單選手在世青賽奪冠。戴資穎和目前世界排名16的東宗交手過2次，戴資穎全勝，最近一次交手是在今年5月的蘇迪曼盃，戴資穎以直落二拿下勝利。

戴資穎如果順利挺進8強，原先預估會遭遇好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），不過則依瑟儂爆冷首輪出局，因此則可能對上南韓金佳恩或是加拿大李文珊；接著在4強賽則可能碰上日本奧原希望或是大陸何冰嬌。

日本公開賽同時也是戴資穎的球后保衛戰，如果戴資穎在四強止步，去年冠軍的日本山口茜進入決賽，那麼無論山口茜是否奪冠，積分都很有機會超越戴資穎登上球后；如果戴資穎也闖進決賽對上山口茜，就是誰贏誰坐球后寶座的大戰。不過山口茜被分在籤表下半，有機會決賽才碰頭。

關鍵字： 日本公開賽戴資穎東宗
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

U12世界盃／本壘燈光暗攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

跆協遭爆理事長安插家人任職、培訓隊出國當家庭旅遊

真！超級工具人　林子偉內外野守完還可以當跑壘教練

世泳賽／英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

中職／8打點平紀錄　陳子豪盼3響砲後一路順暢！

讀者回應

﻿

最新新聞

1王冠閎200蝶19名　台將無人晉級

2林書豪將出席中國CBA選秀會

3日本公開賽／戴資穎16強遇印尼世青冠軍

4美國隊辭退潮　里拉德也不打了

5別錯過！恰恰球員生涯最後生日出賽

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

3丟棄獎盃事件後　跆協又爆爭議

4超級工具人　林子偉當跑壘教練

5英泳將拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中華職棒30周年07/16~07/21精彩投打(打者篇)

7/16－7/21中職五大好球

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366