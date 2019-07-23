華南小小體操營23日開始報名　李智凱、林育信指導限量50名

▲ 華南小小體操營23日開始報名。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2018年華南銀行首度舉辦「華南銀行小小體操營」，獲得學員們好評，今年華南銀行秉持著推廣台灣體操之精神，再度舉辦小小體操營，為了讓更多熱愛體操的小朋友能夠享受國手級的待遇，在8月25日訓練營中，首度釋出限量50個報名名額，開放讓全國小朋友共同參與。

華南銀行小小體操營報名時間預計7月23日18時開跑，活動全程免費，成功報名的小朋友不僅能造訪國訓中心體操館，更能體驗由國家體操隊總教練林育信、我國史上首位完成世界大學運動會競技體操單項金牌2連霸得主「鞍馬王子」李智凱、新加坡競技體操公開賽銀牌得主黃克強等人組成的「最強教練團」親身指導，機會相當難得。

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本次公開報名將從7月23日18時至31日23時59分截止，以國小一年級到國小六年級學童（民國101年8月31日至95年9月1日期間出生）為主，共計50名，另有候補10名，名額有限，欲報名的民眾前往伊貝特報名網站報名，熱愛體操的小朋友們要搶要快，以免向隅。

小朋友成功報名，於活動當天報到，華南銀行將贈送訓練營紀念T、束口袋、毛巾等超值好禮外，8月25日活動當天，前往一般僅開放給國手訓練的「國訓中心」，這將是小朋友一輩子相當難得且難忘的回憶。

華南銀行長期推廣台灣體育，近年也投入體操界，希望能落實基層教育，讓更多小朋友接觸體操。因體操對於小朋友的正確跑步姿勢、平衡能力、協調能力、反應等等都有幫助，今年特別讓一般小朋友有機會參加，接受最強教練團的指導，期待能讓參與營隊的孩子們養成運動習慣，同時認識體操，並度過一個相當難忘的暑假，未來保持熱愛體操的初衷繼續勇敢造夢，說不定就是下一個體操明日新星！

2019華南小小體操營報名網址：https://bao-ming.com/index-3975.htm