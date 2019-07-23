日本公開賽／戴資穎保球后至少要進四強　防山口茜逼近

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎剛結束印尼公開賽，緊接著23日再戰世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，首輪將要對上美國華裔張蓓雯，戴資穎本周世界球后來到第137周，不過後頭日本山口茜竄至第二，和戴資穎僅有495分的差距。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度（Pusarla V. Sindhu）順利奪冠，雖然本周並不影響其球后寶座，戴資穎以9萬2625分仍是排在世界第一，不過山口茜奪冠積分衝到9萬2130分，和戴資穎只有495分差距，將再度上演球后保衛戰。

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戴資穎去年在日本公開賽爆冷16強止步，本次列為大會頭號種子的他，至少要進入四強才會增加積分，如果戴資穎在四強止步，去年冠軍的山口茜進入決賽，那麼無論山口茜是否奪冠，積分都很有機會超越戴資穎登上球后；如果戴資穎也闖進決賽對上山口茜，就是誰贏誰坐球后寶座的大戰。

不過根據籤表，戴資穎在上半部，首輪對上交手9次握有7勝的張蓓雯，戴資穎近期更是6連勝，如果過頭關，有機會在八強又遭遇剛在印尼站八強碰頭的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），又是一場激戰，如果要交手分在下半部的山口茜，要等到決賽才有機會。

▼ 印尼公開賽女單冠軍山口茜。（圖／CFP）