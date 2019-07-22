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選球有天份、手腕運用佳　呂明賜看好王柏融3成打擊率

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▲呂明賜。（圖／記者王真魚攝）

▲呂明賜。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「韓國國民打者」李承燁21日為Lamigo桃猿開球，受訪時提到王柏融，也鼓勵他帶著台灣球員的自尊心，在日本好好奮戰。旅日大前輩「亞洲巨砲」呂明賜認為，不需要再給王柏融多餘的壓力，且以他的能力，絕對能夠在日職生存，「發揮自己的優勢，打3成是沒問題的。」

呂明賜在業餘時期的長打和全壘打能力便吸引日本職棒多支球團注意，大學畢業後加入讀賣巨人隊，展開旅日生涯，曾經單季繳出16發全壘打並入選明星賽的輝煌紀錄，因此有「亞洲巨砲」的美譽。

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對於李承燁給予王柏融激勵話語，呂明賜說：「帶著台灣選手的自尊心，這目標相當崇高，無形中可能給自己更大的壓力，有的人壓力太大，甚至連睡覺都會驚醒，心想身在何處。」

呂明賜認為，王柏融只要把自己狀況調整好，認真打、認真去拚就好，不需要再有更多的壓力，「有多少實力、認真去做即可，盡情發揮就夠了。」

王柏融旅日第一年風光加盟火腿，日前因肩傷下二軍，評估休息4周，目前一軍出賽69場，253打數敲出71支安打，包含12支二壘安打、3發全壘打，有32分打點，打擊率2成81，在洋聯打擊榜排名第12。

球季已進行一半，王柏融全壘打產量不如外界期待，呂明賜說：「王柏融本身並非力量型的打者，他是屬於中長距離、安打型打者，點只要有掌握住，還是能展現能力。」他也稱讚王柏融具有與生俱來的選球能力，「這是學不來的，加上他的手腕運用能力出色，只要好好發揮自己的優勢，打3成不是問題，往這方面追求就好。」

呂明賜挑戰日職前是業餘身份，跳級挑戰更高層級，他認為王柏融透過中職再旅日，在適應上也不會有問題，「他已經有4年職棒經驗，更何況要去哪找4成打者？他是有那質的，別太過在意長打方面，有適時安打、得點圈有人時做出貢獻，這才是最重要的。」習慣賽季這麼多的場次，而王柏融是從中職轉戰日職，應能調適頻繁出賽的疲勞。

關鍵字： 日職呂明賜王柏融
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