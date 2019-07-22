鑽石賽倫敦站／謝震業200公尺19秒88　締造亞洲紀錄

▲謝震業200公尺跑出19秒88創造新的亞洲紀錄。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

中國好手謝震業在21日的IAAF田徑鑽石聯賽倫敦站男子200公尺比賽中，跑出了19秒88的驚人成績奪下冠軍，同時這也刷新了男子200公尺的亞洲紀錄，謝震業更成為第一位突破20秒大關的黃種人，另外憑藉這樣成績，謝震業已經成為中國第一位拿到東京奧運男子200公尺資格的選手。

謝震業這次200公尺被分在第9跑道，在起跑後他就利用優勢，於彎道處穩固領先，接著又在直線部分，超越了英國選手，最終以19秒88的成績奪冠，一舉打破了2015年，卡達選手奧古諾徳(Femi Ogunode)在2015年所創造的19秒97紀錄，締造出新的亞洲紀錄。

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謝震業過去200公尺最佳成績，是2018年世界大賽世界挑戰賽大阪站所跑出的20秒16，這同時也是中國的紀錄，而近期他其他比賽的200公尺，成績也都在20秒5左右，這次他大幅突破，成為首位200公尺跑進19秒以內的黃種人，而東京奧運200公尺參賽資格為至少20秒24，謝震業現在這樣的成績，也是中國第一位拿到男子200公尺奧運資格的選手。

目前200公尺的世界紀錄是已經退役的「牙買加閃電」博爾特(Usain Bolt) 所保持的19秒19，奧運紀錄同樣是博爾特的締造的19秒30。而「台灣最速男」楊俊瀚的200公尺紀錄則是去亞締造的20秒23，去年謝震業因傷未參加亞運。