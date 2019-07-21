鑽石賽倫敦站／少了楊俊瀚400接跑39秒76　惜未創最佳排第六

▲400接力隊（左起）王偉旭、魏泰陞、鄭博宇、魏溢慶 。（圖／ Rahul PAWAR，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

IAAF田徑鑽石聯賽倫敦站21日登場，中華400接力隊出賽目標是跑進38秒50，不過賽前在世大運受傷的楊俊瀚確定不參賽，要前進世界16的目標更困難。最終中華隊派出魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇，跑出39秒87排在第六。

魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇的組合在台灣國際田徑公開賽預賽，飆出38秒76一舉打破全國紀錄，並將目標設定在前16，要跑進38秒50，原先希望能力拼世大運，但楊俊瀚在前一日的200公尺準決賽因為鼠蹊部不適放掉，400接力改由魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇，跑出39秒78排名第四。

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楊俊瀚原先也要跟著接力隊征戰鑽石聯賽倫敦站，不過曾孝生教練19日發聲明表示，楊俊瀚因為鼠蹊部不適，連帶腳底筋膜炎關係，確定要休養一個半月，因此倫敦站也不會出賽，要專心力拼世錦賽。因此本站排出魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇，魏泰陞改跑第三棒楊俊瀚的位置。

中華隊被安排在第8道，起跑後就開始先被日本追上，第二棒接棒後落至第五，日本衝上第一，第三棒接棒時是最後，不過鄭博宇追過波蘭選手，中華隊最終跑出39秒76排在第六，無緣進入38秒50內。

第一名為英國37秒60、日本第二37秒78再創賽季最佳、荷蘭以37秒99排在第三、巴西則是38秒01第四、第五中國38秒54，中華隊39秒76排第六，波蘭39秒87第七。

▼王偉旭。