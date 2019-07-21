企聯射箭／凱撒獲上半季冠軍　台南彭家楙個人7戰全勝

▲凱撒獲上半季冠軍。（圖／企業射箭聯盟）



記者洪偵源／綜合報導

企業射箭聯賽21日鳴金收兵，被小老弟青年隊趕上的凱撒，在「雷母」雷千瑩重新出關加持下，在女子個人賽與混雙雙勝的情況下，幫凱撒以211分在上半季奪冠。

凱撒雖在20日被青年隊追上並列戰績龍頭，但寒舍也不是省油的燈，在21日的壓軸之戰，雙方積分只差1分，前一天掛免戰牌的7比3擊敗林佳恩，瞬間擴大差距。

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第2點男子個人賽，寒舍魏均珩6比4勝凱撒饒廷宇扳回一城，追到只剩2分，第三3點混雙凱撒隊雷千瑩搭配饒廷宇6比0完封林昱辰、高佳萍，將差距拉大至8分。

▲雷千瑩。（圖／企業射箭聯盟）



寒舍在女團極力反撲，6比0回敬凱撒，積分又變成只差2分，第5點男團2比2平手後雷雨大作，比賽暫停，雷停後在大雨中續賽，兩隊都出現不少低分箭。

不過凱已經掌握局勢，終場6比2獲勝，也拿下上半季冠軍，寒舍隊206分第2，協會青年隊205分第3，台南隊198分第4，新竹愛山林隊193分第5，台中銀行隊166分第6。

效力台南的彭家楙，女子個人賽6比4擊敗中銀黃湘婷，寫下上半季7戰全勝紀錄。彭家楙說：「其實我沒有很意輸贏，只是專注做好自己的動作，但既然有了這個紀錄，那就當做是挑戰的新目標，拼拼看到底能再贏幾場。」

▲彭家楙。（圖／企業射箭聯賽）