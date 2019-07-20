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俄羅斯公開賽／白馭珀三局逆轉瑞士進決賽　爭今年女單首冠

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▲台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

▲白馭珀晉級俄羅斯公開賽決賽。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項4強賽事，男單一哥周天成順利以三局挺進決賽。而超級100賽俄羅斯公開賽也有台將參與，其中在女單賽事中，我國好手白馭珀也三局擊敗瑞士選手賈奎特（Sabrina JAQUET）晉級決賽。

白馭珀原本專職女單項目，目前世界排名55，今年開始轉以和吳玓蓉搭配女雙為主，也一同出賽五月的蘇迪曼盃，由於右膝蓋傷勢，盡量不要兩項間項出賽，這次參與俄羅斯公開賽則被列為大會第七種子出賽，首輪三局擊退印尼科爾倫尼莎（Choirunnisa CHOIRUNNISA）。

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白馭珀16強賽三局逆轉印度古馬迪（Vrushali GUMMADI）後，8強直落二擊退保加利亞的米特索娃（Mariya MITSOVA），20日4強賽則對上排名僅差一名的賈奎特，雙方再度上演三局大戰，白馭珀以11：21讓出首局，不過以21：16、21：17連趕兩局，搶下晉級決賽門票。

白馭珀決賽將要對上蘇格蘭好手吉爾莫（Kirsty GILMOUR），吉爾莫目前世界排名33，雙方交手6次各握有3勝，白馭珀近期取得2連勝，不過最近一次交手已經是在2016年的馬來西亞公開賽，白馭珀以三局逆轉勝。白馭珀去年和今年女單和女雙都還沒有在巡迴賽有成績，因此也要力拼今年女單首冠。

▼ 白馭珀今年也和吳玓蓉搭擋女雙 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

關鍵字： 俄羅斯公開賽
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