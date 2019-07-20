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印尼公開賽／周天成激戰三局退王高倫　闖決賽拚本賽季首冠

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▲▼ 印尼公開賽,周天成 。（圖／CFP）

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項四強賽事，世界球后戴資穎和男單一哥都順利晉級四強。周天成四強賽對上泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN），最終周天成以2比1（21：19、18：21、21：16）收下勝利晉級決賽！

世界排名重返第三的周天成首輪輕取泰國後，16強賽三局擊敗大陸林丹，收下對戰二連勝，8強賽再度碰上喬納坦，雙方交手7次周天成僅有1勝，不過本次交手上演精彩逆轉勝，不但搶下四強門票、報了亞運金牌戰落敗之仇，更成為唯一晉級四強的種子選手，將對上王高倫。

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周天成和世界排名18的王高倫交手3次，周天成取3連勝，最近一次交手是在今年四月的亞錦賽，周天成三局逆轉勝，王高倫的球風相當黏，且王高倫在16強賽擊退第七種子的地主金廷（Anthony Sinisuka GINTING ）勢必是一場纏鬥。

本次交手第一局一開始，周天成跳殺先馳得點，再一個大對角攻擊，王高倫也回敬殺球追平，王高倫掛網，41拍來回後周天成回擊出界，周天成挑對角可惜掛網，王高倫lucky ball周天成連續殺球追至9平，王高倫挑對角讓周天成不及，周天成挑戰失敗10：11。

周天成追至11平跳殺反超比數，王高倫回擊掛網、出界，周天成15：12，30拍來回周天成精彩救球可惜掛網，被追至15平，周天成撥對角讓王高倫難以反應18：15領先，王高倫跳殺讓周天成回飛，周天成掌握發球節奏19：17，王高倫掛網化解2個局點但回擊出界，周天成21：19搶下首局。

第二局周天成跪地救球，雙方1平，周天成近身回擊出界，周天成掛網2：4，王高倫lucky ball下球沒過網，王高倫接球不及，39拍來回後周天成出界4：6，王高倫挑戰失敗，周天成追至6平，周天成殺球可惜出界被拉開3分差，周天成下殺追至9平，王高倫挑戰失敗，周天成11：9領先。

周天成掌握比賽節奏握有2分領先，王高倫要求手指包紮後跳殺追至12平，周天成回擊卦網、王高倫lucky ball，周天成掛網13：16落後，王高倫回擊掛網、再回飛，周天成追至17：16，但又被拉拉開，周天成18：21遭扳平。

決勝局一開始雙方1平，周天成斜線殺球2平，王高倫回擊掛網，周天成近身攻擊5：2，王高倫又出現lucky ball，多拍來回後王高倫掛網，周天成斜線攻擊7：4可惜掛網，王高倫挑戰失敗，周天成網前球9：5，周天成挑對角，王高倫連追3分，周天成下殺球11：8領先。

王高倫搶網得分不過連續兩球掛網，周天成13：9領先，王高倫回擊拍飛，周天成振臂呼喊，王高倫網前lucky ball，周天成斜線跳殺讓王高倫反應不及15：10，周天成撲地救球不及，被王高倫追至2分差，王高倫被判過網擊球，周天成跳殺18：14但回球不及，王高倫殺球出界，王高倫挑戰成功但掛網，讓周天成拿下賽末點21：16晉級決賽！

周天成去年拿下德國公開賽、新加坡公開賽、韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績。

周天成77分鐘激戰擊敗王高倫之後，也是本賽季首度闖進決賽，也要力拼首座冠軍，對手將是稍晚香港黃永棋和丹麥小將安東森（Anders ANTONSEN）對決後的勝方。

關鍵字： 印尼大師賽周天成
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