差最後3出局完全比賽　水手利克無緣追隨國王腳步

▲水手先發利克差3出局丟出「完全比賽」。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

水手先發利克(Mike Leake)20日出戰水手,丟出8局完全比賽,可惜在9局上被天使菜鳥藍吉佛(Luis Rengifo)敲出安打破功,只差3個出局數就能締造大聯盟史上第24次完全比賽,最終水手以10比0完封天使。

此戰利克徹底封鎖天使打線,前8局僅用76球連續拿下24個出局數,但在關鍵9局上面對首名打者藍吉佛,被擊出一支穿越安打,成為天使此役首位站上一壘壘包的球員,也正式宣告完全比賽、無安打比賽破功。

Mike Leake took a perfect game into the 9th inning for the @Mariners tonight.



Afterwards, he joined #MLBTonight to talk about his complete game performance. pic.twitter.com/5m2NBDSirM