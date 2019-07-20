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差最後3出局完全比賽　水手利克無緣追隨國王腳步

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▲水手先發利克（Mike Leake）差3出局丟出「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手先發利克差3出局丟出「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手先發利克（Mike Leake）20日出戰水手，丟出8局完全比賽，可惜在9局上被天使菜鳥藍吉佛（Luis Rengifo）敲出安打破功，只差3個出局數就能締造大聯盟史上第24次完全比賽，最終水手以10比0完封天使。

此戰利克徹底封鎖天使打線，前8局僅用76球連續拿下24個出局數，但在關鍵9局上面對首名打者藍吉佛，被擊出一支穿越安打，成為天使此役首位站上一壘壘包的球員，也正式宣告完全比賽、無安打比賽破功。

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大聯盟史上一共出現23次完全比賽，前一次完全比賽已是2012年8月15日，而當時締造紀錄的投手正是水手「國王」赫南德茲（Félix Hernández）。此戰利克先發9局被打1安打無失分，丟出1次保送、6次三振，無緣成為歷史第24位投出完全比賽的投手。

31歲利克大聯盟10年生涯從未如此接近完全比賽，也沒有投過無安打比賽，才剛奪下生涯100勝的他，很可惜無法在第101勝創下久違的完全比賽紀錄。本季他先發出賽19場，投出8勝8敗、防禦率4.27成績。

此戰水手打線有效發揮，其中以一壘手沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）表現最為亮眼，他在4局下轟出三分砲幫助水手取得領先，接著5局下再揮出一發三分砲，水手全場攻下10分，他一人就包辦6分打點。

關鍵字： 水手利克完全比賽
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