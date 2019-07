被小球迷質疑後撤「走步」　哈登：只是看起來很像

▲哈登表示後撤步只是看起來像走步。(圖/路透)



記者張曜麟/綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)是上賽季聯盟得分王,同時他也是當今最無解的進攻機器之一,眾所皆知他除了製造犯規之外,最招牌的就是後撤步三分,不過近期他出席活動卻被小朋友質疑他的這個動作就是走步,對此哈登回應,「只是看起來而已。」

哈登身為聯盟得分王,自然有不少的進攻手段,不過他的球風也引來球迷正反兩極的回應,因為他最擅長的就是「買犯」,往往都會讓防守者非常困擾,同時哈登的突破能力又非常犀利,許多人因為害怕犯規就能眼睜睜看著哈登殺入禁區得分。

除了製造犯規之外,哈登另一項招牌武器就是後撤步三分,這也是令人防不勝防的招式之一,不過對於這個腳步也存在極大爭議,很多人都認為有走步之嫌,而近期哈登出席品牌活動,他就被小朋友問及事怎麼練出那種走步的後撤步技術,隊此哈登回應,「他們吹我走步了嗎?怎麼會是走步呢?」面對哈登的回應,小球迷繼續逼問哈登,「就是走步,大家都看得很清楚。」

見到小球迷瘋狂的提問,哈登終於做出回應,「當你處在最高水準的籃球比賽時,你都在想著要如何提升自己,在每個球季都更進步,在各方面技術皆是如此。這並不是走步,只是看起來很像而已,這是我新練的腳步移動技術,當你們以後不斷成長,也可以練出更好的技術,總而言之,這真的不是走步,無論如何我都會繼續提升我的技術。」

“It’s not a travel. This year i’m coming up with something more creative that looks like a travel, but it’s not.” - Harden when a kid asked him why he does a traveling step-back. (via @kellyikonba) pic.twitter.com/mgJ31RCrNn