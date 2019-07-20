被小球迷質疑後撤「走步」　哈登：只是看起來很像

▲哈登表示後撤步只是看起來像走步。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)是上賽季聯盟得分王，同時他也是當今最無解的進攻機器之一，眾所皆知他除了製造犯規之外，最招牌的就是後撤步三分，不過近期他出席活動卻被小朋友質疑他的這個動作就是走步，對此哈登回應，「只是看起來而已。」

哈登身為聯盟得分王，自然有不少的進攻手段，不過他的球風也引來球迷正反兩極的回應，因為他最擅長的就是「買犯」，往往都會讓防守者非常困擾，同時哈登的突破能力又非常犀利，許多人因為害怕犯規就能眼睜睜看著哈登殺入禁區得分。

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除了製造犯規之外，哈登另一項招牌武器就是後撤步三分，這也是令人防不勝防的招式之一，不過對於這個腳步也存在極大爭議，很多人都認為有走步之嫌，而近期哈登出席品牌活動，他就被小朋友問及事怎麼練出那種走步的後撤步技術，隊此哈登回應，「他們吹我走步了嗎？怎麼會是走步呢？」面對哈登的回應，小球迷繼續逼問哈登，「就是走步，大家都看得很清楚。」

見到小球迷瘋狂的提問，哈登終於做出回應，「當你處在最高水準的籃球比賽時，你都在想著要如何提升自己，在每個球季都更進步，在各方面技術皆是如此。這並不是走步，只是看起來很像而已，這是我新練的腳步移動技術，當你們以後不斷成長，也可以練出更好的技術，總而言之，這真的不是走步，無論如何我都會繼續提升我的技術。」