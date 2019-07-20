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在機上得知KD轉隊　柯瑞覺得沒什麼認定還是兄弟

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▲勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞不在意KD突然轉隊。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

今夏杜蘭特(Kevin Durant)選擇離開待了3年的勇士，選擇轉戰轉戰籃網，不過在他宣布要去布魯克林之前，柯瑞(Stephen Curry)原先還要特別前往紐約勸說，不料當柯瑞在飛機上時，KD就自行宣布要去籃網，讓柯瑞相當尷尬，對於這件事情，柯瑞近期表示並不是什麼大事，兩人還是好兄弟。

杜蘭特今年合約到期後，外界都在猜測他有很大機會離開金州，身為球隊一哥的柯瑞也深知此事，但為了希望杜蘭特能留下，柯瑞從中國結束活動後就直接搭飛機前往紐約，試圖希望留下杜蘭特，不過當柯瑞在飛機上時，杜蘭特就先自行宣布將加盟籃網，已經在飛機上的柯瑞聽聞也還是有風度的到紐約與KD會面，並且與他告別。

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近期柯瑞受訪談到這件事情，《NBC》記者坦言若自己遇到這樣的事情會非常生氣，想要知道柯瑞的真實感受，對此柯瑞表示，「我覺得這有點戲劇化，但其實不算什麼大事，在空中飛行15小時的確很漫長，但自由市場是非常瘋狂的。」

隨後柯瑞談到了杜蘭特加盟籃網一事，「一切都是按照預期的方式去進行，我見到杜蘭特時也是這麼跟他說，所有人都在試著攻擊我們，想要貶低我們過去3年的成就，但你不能受到這個影響，我們做很一些很特別的事情，杜蘭特選擇向前看，但我們也還是好兄弟。」

▲快艇威廉斯；勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞認為和KD還是好兄弟。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特柯瑞籃網
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