瓊斯盃／皮特曼想打球想瘋了！　擔任最佳助教協助中華藍

▲皮特曼（Dexter Pittman）。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華隊測試歸化人選皮特曼（Dexter Pittman），瓊斯盃賽前因為阿基里斯腱傷勢無法亮相，雖然自己非常惋惜錯失機會，但他仍在場邊，傳授過去NBA冠軍的經驗給隊友，尤其是給頂替他的佛羅維斯（John Florveus）。

儘管無法出賽瓊斯盃，皮特曼每一場中華藍的比賽，依然披著球衣在場邊為隊友加油，「我快發瘋了！看他們在場上奮戰，我真的很想打球。」皮特曼表示，很遺憾自己在賽前受傷，雖然自己不把傷勢當作一回事，但阿基里斯腱傷勢可大可小，保險起見就只能在場邊加油。

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「我在NBA邁阿密熱火菜鳥年的時候，幾乎沒有上場機會，所以很習慣在板凳上觀察場上情況，並且把我看到的告訴隊友，畢竟場下的人往往能夠看得更清楚。雖然我現在不能上場，但依然希望為球隊能夠傳授我的經驗，扮演『助理教練』來協助隊友。」

現年31歲的皮特曼，2010年NBA選秀會次輪第32順位被邁阿密熱火挑中，新秀賽季大部分都在發展聯盟度過，在NBA僅獲得2場出賽。第2年在陣中擁有4名中鋒的情況下，提升到35場其中6場先發，且也隨著球隊拿到冠軍戒。隔年季中皮特曼被交易到灰熊，2014年被老鷹釋出後開啟海外生涯。

皮特曼表示，佛羅維斯還很年輕，經驗比較不足，而兩人又是打同樣的位置，因此每一次的比賽都會在場邊特別叮嚀他該注意事項，希望在他的幫忙之下，中華藍今年能夠繳出好成績。