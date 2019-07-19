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不斷更新／洋投對決！瑞安戰赫猛　2局結束統一0：0兄弟

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▲▼0705 中職統一VS桃猿-瑞安。（圖／記者黃克翔攝）

▲統一先發投手瑞安。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅隊19日客場挑戰中信兄弟，兩邊都派出洋投應戰，統一由瑞安掛帥先發，兄弟則是讓赫猛先發應戰，瑞安目前已經2個月沒有拿下勝投；赫猛則是中職一軍第二次先發，前一次先發僅投3.1局沒有失分就先行退場。2局結束，統一0：0兄弟。

1局上，統一進攻，羅國龍游擊滾地遭刺殺，陳重廷游擊滾地遭刺殺，蘇智傑遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，王威晨游擊反彈球遭刺殺，王勝偉一壘界外飛球遭接殺，彭政閔游擊滾地造成野手失誤，詹子賢遭到三振。

2局上，統一進攻，潘武雄右外野飛球遭接殺，陳鏞基三壘反彈球遭刺殺，楊家維遭到三振。

2局下，兄弟進攻，陳子豪左外野一壘安打，林智勝遭到三振，陳子豪成功盜上壘，張志豪右外野飛球遭接殺，黃鈞聲遭到三振。
 

瑞安本季5月10日復出，前2場先發奪勝後，已經2個月沒有勝投進帳，今年9場先發，其中4場優質先發，拿下2勝4敗，防禦率5.84的成績。本季瑞安面對兄弟2場，沒有勝投，吞下1敗，對戰防禦率6.94。

赫猛在艾迪頓離開之後補上一軍洋投位置，14日先發面對桃猿，主投3.1局被敲4安打，有5次三振，沒有失分。此戰面對統一，是他今年在台灣第2次出賽。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手陳重廷、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手陳鏞基、六棒三壘手楊家維、七棒游擊手黃恩賜、八棒捕手林祐樂、九棒右外野手莊駿凱。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒游擊手王勝偉、三棒指定打擊彭政閔、四棒左外野手詹子賢、五棒右外野手陳子豪、六棒一壘手林智勝、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒二壘手岳東華。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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