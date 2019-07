瓊斯盃／鐵漢柔情　柏克曼為已逝經紀人而戰

▲柏克曼(Renaldo Balkman)。(圖/記者潘泓鈺攝)

記者潘泓鈺/新北報導

在PBA闖下大禍遭永遠逐出的柏克曼(Renaldo Balkman),靠著經紀人雪莉(Sheryl Reyes)的幫忙去年重返菲律賓加盟ABL菲律賓火焰,不過這位恩人今年5月不敵癌症病逝享年38歲。柏克曼表示,雪莉是他的一切,非常想念雪莉,今年的瓊斯盃是她過世的第一個錦標賽,要為她而戰拿下冠軍,紀念這位傳奇經紀人。

擁有6年NBA資歷的波多黎各籍前鋒柏克曼,2013年離開NBA後的第一站就是來到菲律賓PBA,備受球迷愛戴的他,直認定菲律賓就是他第2個家。但柏克曼在3月份的一次大規模衝突中成了主角,「鎖喉」自己的隊友,遭到PBA罰款並永久驅逐。

離開PBA後,柏克曼回到美洲地區討生活,期間也曾在達拉斯小牛旗下發展聯盟德州傳奇尋求重返NBA的機會。2018年在雪莉的幫助下,柏克曼重回到菲律賓,加盟ABL菲律賓火焰開啟生涯第2春,不只拿下年度防守球員,還幫助火焰奪得冠軍。

但就在今年菲律賓火焰首輪遭香港東方橫掃後,5月初長期對抗癌症的雪莉不敵病魔,享年38歲,這個噩耗另柏克曼難以接受,「她是我的一切,是她重新讓我有表現的舞台,帶我回到我第2個家鄉。這次瓊斯盃是她過世後我打的第一個錦標賽,我會為她而戰拿下冠軍的。」

雪莉是東南亞地區的傳奇經紀人,她在菲律賓的客戶一字排開星光熠熠,前湖人明星前鋒歐頓(Lamar Odon)、柏克曼、沃克(Henry Walker)、阿努庫(Arinze Onuaku)、強森(Orlando Johnson)、恩迪亞(Hamady N’Diaye)、拉莫斯(P.J. Ramos)以及索頓(Al Thornton)都具備NBA資歷,也差點幫艾佛森(Allen Iverson)、馬布瑞(Stephon Marbury)牽線到PBA,一度掀起轟動。

雪莉能夠獲得這麼多前NBA球員的信任,是因為她總是能把他們照料得無微不致,一但自家球員受到不平等的對待,就會第一個跳出來發聲,在這樣強勢的作風之下,雪莉也起過不少爭議,像是今年ABL賽季在彰化與夢想家的比賽,拉莫斯意外被打傷眼角,雪莉就在社群上放話,要向打傷拉莫斯的夢想家外援葛萊斯(Tevin Glass)報仇,引發ABL發函關切。儘管如此,雪莉留下的成就不可抹滅。

柏克曼表示,如果雪莉現在還在世,她肯定會隨著他來到台灣打瓊斯盃,只可惜現在雪莉已經不在,要在這次的瓊斯盃中拿下冠軍,紀念雪莉的恩情。

