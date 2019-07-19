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瓊斯盃／鐵漢柔情　柏克曼為已逝經紀人而戰

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▲2019瓊斯盃，菲律賓vs印尼，柏克曼（Renaldo Balkman）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲柏克曼（Renaldo Balkman）。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

在PBA闖下大禍遭永遠逐出的柏克曼（Renaldo Balkman），靠著經紀人雪莉（Sheryl Reyes）的幫忙去年重返菲律賓加盟ABL菲律賓火焰，不過這位恩人今年5月不敵癌症病逝享年38歲。柏克曼表示，雪莉是他的一切，非常想念雪莉，今年的瓊斯盃是她過世的第一個錦標賽，要為她而戰拿下冠軍，紀念這位傳奇經紀人。

擁有6年NBA資歷的波多黎各籍前鋒柏克曼，2013年離開NBA後的第一站就是來到菲律賓PBA，備受球迷愛戴的他，直認定菲律賓就是他第2個家。但柏克曼在3月份的一次大規模衝突中成了主角，「鎖喉」自己的隊友，遭到PBA罰款並永久驅逐。

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離開PBA後，柏克曼回到美洲地區討生活，期間也曾在達拉斯小牛旗下發展聯盟德州傳奇尋求重返NBA的機會。2018年在雪莉的幫助下，柏克曼重回到菲律賓，加盟ABL菲律賓火焰開啟生涯第2春，不只拿下年度防守球員，還幫助火焰奪得冠軍。

但就在今年菲律賓火焰首輪遭香港東方橫掃後，5月初長期對抗癌症的雪莉不敵病魔，享年38歲，這個噩耗另柏克曼難以接受，「她是我的一切，是她重新讓我有表現的舞台，帶我回到我第2個家鄉。這次瓊斯盃是她過世後我打的第一個錦標賽，我會為她而戰拿下冠軍的。」

雪莉是東南亞地區的傳奇經紀人，她在菲律賓的客戶一字排開星光熠熠，前湖人明星前鋒歐頓（Lamar Odon）、柏克曼、沃克（Henry Walker）、阿努庫（Arinze Onuaku）、強森（Orlando Johnson）、恩迪亞（Hamady N’Diaye）、拉莫斯（P.J. Ramos）以及索頓（Al Thornton）都具備NBA資歷，也差點幫艾佛森（Allen Iverson）、馬布瑞（Stephon Marbury）牽線到PBA，一度掀起轟動。

雪莉能夠獲得這麼多前NBA球員的信任，是因為她總是能把他們照料得無微不致，一但自家球員受到不平等的對待，就會第一個跳出來發聲，在這樣強勢的作風之下，雪莉也起過不少爭議，像是今年ABL賽季在彰化與夢想家的比賽，拉莫斯意外被打傷眼角，雪莉就在社群上放話，要向打傷拉莫斯的夢想家外援葛萊斯（Tevin Glass）報仇，引發ABL發函關切。儘管如此，雪莉留下的成就不可抹滅。

柏克曼表示，如果雪莉現在還在世，她肯定會隨著他來到台灣打瓊斯盃，只可惜現在雪莉已經不在，要在這次的瓊斯盃中拿下冠軍，紀念雪莉的恩情。

關鍵字： 瓊斯盃PBA柏克曼雪莉
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