倫敦鑽石賽400接拼世界前16 　沒有楊俊瀚仍要衝標38秒50

▲世大運400公尺接力，中華隊列在第四。（圖／大專體總提供）

記者謝孟儒／綜合報導

台灣最速男楊俊瀚在拿坡里世大運200公尺準決賽，因為鼠蹊部不適放掉之後，連帶400接力也沒出賽，接力隊緊接著飛往英國備戰21日的鑽石聯賽倫敦站。不過帶隊的曾孝生教練19日發聲明提到，楊俊瀚確定要休養一個半月，因此倫敦站也不會出賽。如此接力隊要拚進世界前16難度又更提高。

目前中華男子400接力隊的陣容為魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇、魏溢慶，該組合5月11日在日本橫濱進行的2019年世界接力賽中，跑出38秒89排在小組第五位無緣晉級決賽；接著19日大阪挑戰賽出39秒12獲得銅牌，回到主場的台灣國際田徑公開賽，在25日預賽飆出38秒76一舉打破全國紀錄。

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▼魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇在 國田賽400接預賽38秒76，打破全國紀錄 。（圖／記者謝孟儒攝）

雖然接力隊未能在台灣國際田徑公開賽決賽再有突破，但是仍以39秒05順利摘金，並且將目標設定在38秒50。不過世大運由於楊俊瀚鼠蹊部傷勢，接力改由魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇，跑出39秒78排名第四，僅次於日本、大陸及南韓。

原本希望在倫敦站達到38秒50的目標，但如今楊俊瀚確定不出賽，楊俊瀚接下來為期一個半月的時間將在左營國訓中心接受治療，包含：治療、復健訓練與身心理休養一併進行，再花一個月進行正規訓練，準備參加杜哈世界田徑錦標賽。

▼楊俊瀚在世大運出現傷勢 。（圖／大專體總提供）

因此倫敦站要達標並前進世錦賽可能很有難度，而訂在38秒50的原因，是因為截至16日，國際田總（IAAF）公布的世界男子400接力隊排名，中華接力隊排在第21位，如果要挺進10月世錦賽以及明年東京奧運門票，都要擠進世界前16強才能參賽。

▼楊俊瀚受傷缺席鑽石聯賽倫敦站。（圖／田協提供）

根據賽制，世界接力大賽前10名自動晉級世錦賽，而世錦賽的前8名也能自動晉級奧運，也就是要力拼世錦賽的原因。而從目前排名來看，第16位的澳洲成績為38秒58、15位的奈及利亞成績為38秒52，因此中華隊的目標必須設定在38秒50，但如今楊俊瀚不參賽，力拼世錦賽的機會降低，但離奧運還有一年能夠調整。

加上魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇等人的成績都不斷有突破，因此也不是沒有機會，像是魏泰陞100公尺最佳為10秒45、200公尺生涯最佳則是20秒99，在本屆世大運準決賽中飆出21秒08，僅差晉級的捷克選手0.01秒，初次登場世大運就差點殺進決賽，後勢也很讓人期待。

▼魏泰陞世大運200公尺差0.01秒晉級決賽 。（圖／大專體總提供）