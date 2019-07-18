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劉鴻杰加入日本豐田合成　電眼雙胞胎從小到大第一次「拆夥」

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▲企排明星賽，電眼雙胞胎，劉鴻敏、劉鴻杰。（圖／記者顏如玉攝）

▲電眼雙胞胎擁有高人氣。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏本賽季結束後沒有續約泰國球隊Diamond Food Saraburi VC，兩人動向一直備受關注。劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽豐田合成隊（Toyoda Gosei Trefuerza ），劉鴻敏則還在找新東家，兩人從小到大第一次拆散，將會隸屬不同隊伍。

▼ 劉鴻杰加盟日本豐田合成 。（圖／翻攝自豐田合成官方網站）

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▲▼ 劉鴻杰加盟日本豐田合成 。（圖／翻攝自豐田合成官方網站）

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，本賽季在Diamond Food Saraburi VC隨隊拿下第二名後，5月底回歸左訓訓練，備戰亞錦賽以及奧運資格賽，兩人的目標一直都在旅外。劉鴻杰看到陳建禎的進步也想旅日，如今確定加盟豐田合成隊，也完成了他的目標。

劉鴻敏日前曾經提到，「我沒有特別設限哪個國家，不過之後（兩個人）應該不會再在一起（在同一隊）了。」由於日本排球聯賽每隊亞援名額只有一人，因此，不論劉鴻敏是不是也投入日本聯賽，都確定兩人不會在同一支隊伍。

▼劉鴻杰是中華男排主力之一。（圖／資料照／記者季相儒攝，下同）

▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,劉鴻杰（圖／記者季相儒攝）

劉鴻杰、劉鴻敏被譽為台灣史上男排最強雙胞胎，雙親都是花蓮阿美族原住民，兩人不僅長得像，體型也差不多，常常被認錯，兩人從鶯歌國小、鶯歌國中、華僑高中，到台灣師大都在同一支排球隊，連進入企業聯賽也都一起效力MIZUNO以及國訓，旅外也一起進入泰國球隊Diamond Food Saraburi VC。

如今從小到大都在同一隊伍的劉鴻杰、劉鴻敏也確定會拆夥，成為另類的話題，不過球迷們也都很期待接下來劉鴻敏會加盟哪一支國外聯賽的隊伍，會不會繼劉鴻杰、陳建禎之後也效力日本球隊，仍然備受關注。

▼劉鴻敏的動向也備受關注。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,劉鴻敏（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 劉鴻杰
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