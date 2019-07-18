運動雲

>

世足資格賽／蘭卡斯特：帶腦踢球　踢出台灣窒息式壓迫

ETtoday運動雲

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足溫智豪。（圖／記者張克銘攝）

記者林育正／採訪報導

中華男足將在9月5日主場迎戰約旦，展開邁向2022世界盃足球賽的征途，一路將面對澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾等隊。英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)希望中華男足建構起屬於自己的台灣風格，更期望球員能再上一層樓，成為「帶腦踢球」的足球員。

「就算曼城穿上不同的球衣，你還是認得出這是曼城。我們得踢出自己的招牌風格，快節奏以及窒息式的壓迫防守。但我們不為控球而傳球，而是為了給對手造成傷害傳球。我現在的座右銘是『往前傳球』。」

請繼續往下閱讀...

此外蘭卡斯特也表示，瞬間的思考和決定也是區分球員好壞的重要分野。「球員差場上必須不斷思考和做決定。是否該傳球？那隊友跑得多快能接到？我和教練團不斷挑戰球員的思考能力，之前我們就將練習場地縮小，逼迫球員更快做出決定。」

「最好的球員就得不斷接受挑戰，我們讓球員處在壓力之下。訓練中甚至用6個防守球員打10個進攻球員，但因為每個人都有在思考，團結、移動一致，因此沒有進球。」9月5日首戰約旦，中華男足預計將在8月27日徵召國內球員展開集訓，9月初旅外球員歸隊合體。

蘭卡斯特不只要贏球，還要贏得漂亮，但在過去幾場比賽高張力的壓迫打法也讓球員消耗非常多的體力，只踢了60分鐘好球。而在世足資格賽，更將有3次將有兩場比賽在5天內進行，對體能負擔不小。「我們也把體能訓練菜單給國內球員要求額外訓練，也感謝國內聯賽球隊的配合，希望能把體能狀況調整到位。」

蘭卡斯特也表示後勤團隊也展開情搜工作，將針對對手的陣容、進攻、防守和攻防轉換以及個人做研究。但也會依照國腳個別需求，提供不同的功課和分析資料。「我們不只教足球，而是和不同的個人合作，每個人有不同的準備習慣。」

「我們得哲學就是攻擊、攻擊、再攻擊，第1拳就要打在對手臉上。」

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 世足資格賽中華男足
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

讀者回應

﻿

最新新聞

1教士@馬林魚 拆莊買馬林魚不讓分

2中華白抗日惜敗　日男籃中華雙宰

3最萌身高差　綠衫軍巨神兵爭雙向合約

4印尼公開賽／廖蘇遭地主直落二無緣8強

5普萊斯隔空交火名人堂球評

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

3萊福力出怪招　聯盟認定是違規

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366