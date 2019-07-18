世足資格賽／蘭卡斯特：帶腦踢球　踢出台灣窒息式壓迫

▲中華男足溫智豪。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／採訪報導

中華男足將在9月5日主場迎戰約旦，展開邁向2022世界盃足球賽的征途，一路將面對澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾等隊。英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)希望中華男足建構起屬於自己的台灣風格，更期望球員能再上一層樓，成為「帶腦踢球」的足球員。

「就算曼城穿上不同的球衣，你還是認得出這是曼城。我們得踢出自己的招牌風格，快節奏以及窒息式的壓迫防守。但我們不為控球而傳球，而是為了給對手造成傷害傳球。我現在的座右銘是『往前傳球』。」

請繼續往下閱讀...

此外蘭卡斯特也表示，瞬間的思考和決定也是區分球員好壞的重要分野。「球員差場上必須不斷思考和做決定。是否該傳球？那隊友跑得多快能接到？我和教練團不斷挑戰球員的思考能力，之前我們就將練習場地縮小，逼迫球員更快做出決定。」

「最好的球員就得不斷接受挑戰，我們讓球員處在壓力之下。訓練中甚至用6個防守球員打10個進攻球員，但因為每個人都有在思考，團結、移動一致，因此沒有進球。」9月5日首戰約旦，中華男足預計將在8月27日徵召國內球員展開集訓，9月初旅外球員歸隊合體。

蘭卡斯特不只要贏球，還要贏得漂亮，但在過去幾場比賽高張力的壓迫打法也讓球員消耗非常多的體力，只踢了60分鐘好球。而在世足資格賽，更將有3次將有兩場比賽在5天內進行，對體能負擔不小。「我們也把體能訓練菜單給國內球員要求額外訓練，也感謝國內聯賽球隊的配合，希望能把體能狀況調整到位。」

蘭卡斯特也表示後勤團隊也展開情搜工作，將針對對手的陣容、進攻、防守和攻防轉換以及個人做研究。但也會依照國腳個別需求，提供不同的功課和分析資料。「我們不只教足球，而是和不同的個人合作，每個人有不同的準備習慣。」

「我們得哲學就是攻擊、攻擊、再攻擊，第1拳就要打在對手臉上。」

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）