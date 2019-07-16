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中職／高雄沒塞車！球迷都來了　彭政閔笑回：路很大

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔7月16日、17日在高雄澄清湖球場主場最後告別戰，球團賽後為他簡單舉辦儀式，與球迷互動。有球迷高舉「高雄沒塞車，我們都來了」到場力挺，恰恰不改以往幽默，笑回：「高雄路很大，不會塞車。」此役雖然彭政閔未上場，但仍有超過5千名球迷到場。

彭政閔是高雄市復興國小少棒隊、高雄市五福國中青少棒隊出身，對高雄有獨特的情感，進職棒後，在高雄立德棒球場出賽16場，45打數有10支安打、3支全壘打、7打點，澄清湖球場則是已出賽176場，609打數有200支安打、14支全壘打、90打點、打擊率0.328，其中生涯400得分、700安、季後賽3響砲史上第1人、以及2014年完成200盜為史上首位「千安、百轟、兩百盜」，都是在澄清湖完成。

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今、明兩場是彭政閔在澄清湖主場最終系列賽，球團賽後為他舉辦簡單儀式，讓他與高雄球迷道別，一起重溫澄清湖的美好回憶，不過首戰在教練團考量投打對戰的狀況下，並未安排他先發，總教練伯納表示，明天一定會讓恰恰下場。

賽後，球團為彭政閔送上球迷溫暖祝福影片，隨即進行簡短的對談時間，主持人小白聊起業餘時期的恰恰，彭政閔透露，自己國小以一壘為主，升上國中後，守過二、三壘以及游擊，他笑說：「臉被打到之後就不敢守游擊了，不然王勝偉現在可能沒機會。」

家鄉在高雄，彭政閔說：「我小時候也是在高雄受教育，後來到屏東打棒球，這些年看到高雄有許多變化，也有更多球員來自高雄，我感到很光榮。」

最後，小白隨機抽了5名球迷要送給恰恰的話，不少人都是從小看他打球，彭政閔說：「我知道很多人都是從小看我打球，其實我也覺得很榮耀，能陪著你們一起長大，謝謝你們的支持，支持19年了...那希望你們繼續支持中華職棒。」

關鍵字： 中華職棒彭政閔中信兄弟
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