瓊斯盃／受聯賽局勢不穩影響　安藤誓哉成日本旅加拿大第一人

▲安藤誓哉。（圖／展逸行銷提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

瓊斯盃日本代表隊的後衛安藤誓哉，是東京電擊B-League二連霸明星後衛，同時他也是日本旅加拿大NBL第一人，當年還入選年度最佳新秀陣容，之後還挑戰過菲律賓PBA。安藤誓哉坦言，當年會選擇旅外就是受到日本兩個聯盟整合失敗，不過也因此他學會透過籃球看世界。

現年27歲的安藤誓哉，早早就被日本視為未來之星，2010年入選國家隊出賽U18亞青，拿下得分王、最佳五人頭銜。2014年投入職籃時，剛好日本兩個聯盟NBL、BJL整合失敗遭FIBA禁賽危機，因此決定往海外發展。

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在經紀人的協助下，安藤誓哉來到美國參加Drew League業餘聯賽，而他也在這裡被加拿大球探發覺，介紹到加拿大NBL哈利法克斯颶風隊，成為日本第一位挑戰NBL的球員，並且第一年就獲得重用成為球隊先發，以場均10.2分、3.9助攻的成績，入選年度最佳新秀陣容。

「當時決定旅外，正是受到2個聯盟不穩定而影響，」安藤誓哉說道，「出去走一圈之後也改變了我的世界觀，藉由籃球去看世界、去體驗不同國家的文化與風俗民情。我很感動的是，在海外打拚的時候，除了當地日僑為我組後援會外，也有不少日本球迷特地飛來加拿大、菲律賓看我打球、為我加油。」

球季結束後2015年，安藤誓哉收到菲律賓PBA馬尼拉電器更優渥的報價，因此回到亞洲戰場。直到2016年挑戰NBA發展聯盟失敗後，安藤誓哉才決定回家打球，球季中加盟日本NBL的宇都宮王道。

在不受教練重用之下，安藤於2016-17賽季，B-League整合完的第一個賽季轉隊秋田北部喜悅隊。隔年安藤改披東京電擊擔戰袍任球隊主控，並在2018、2019年協助完成2連霸。

雖然是挑戰加拿大第一人，但安藤誓哉表示，自己所留下來的成就還不夠偉大，不能夠被當作開啟這條路的先河，他只是專心在自己所愛，為自己的籃球人生負責。