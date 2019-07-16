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好想得到「雷神」！　洋基打包農場4號大物還不夠

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▲▼大都會辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會先發「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易熱度持續攀升，同屬紐約的洋基隊也垂涎三尺，不過勢必要拿頂級新秀作為交易籌碼，洋基不只要給出農場4號潛力賈西亞（Deivi Garcia），還需要更多新秀來滿足大都會。

根據大聯盟報導，大都會隊已經出動資深顧問米納亞（Omar Minaya），親自觀察於3A首度登板的投手潛力賈西亞。在過去辛德賈德和惠勒（Zack Wheeler）的交易傳聞中，這位洋基潛力新秀一直是大都會的目標。

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雖然以投手體格來說，賈西亞身高175公分、體重74公斤低於平均值，但他的表現不受身材所限制，在高階1A和2A一共14場先發，主投68.2局狂飆114次三振，K9值高達14.9，繳出4勝5敗、防禦率3.01成績。

據報導中指出，考慮到賈西亞的表現，洋基沒有計劃拿用他來換惠勒，但如果大都會願意交易「雷神」，這將使洋基總管凱許曼（Brian Cashman）送出賈西亞，甚至將更多潛力新秀擺上談判桌。

今年賽季辛德賈德18場先發出賽，主投111.2局丟出110次三振，拿下7勝4敗、防禦率4.55，即便防禦率寫下生涯最差，但他距離投入自由市場還有2年時間，這也替他增加交易價值，成為洋基補強先發的選擇之一。

《紐約郵報》記者大衛杜夫（Ken Davidoff）指出，現在洋基農場沒有一個人是無法談交易的，一位業界消息人士向大衛杜夫透露，洋基頭號潛力、外野手弗洛里亞（Estevan Florial）可能也將成交易籌碼。

▲洋基農場第4號潛力投手賈西亞（Deivi Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基農場第4號潛力投手賈西亞（Deivi Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會雷神辛德賈德洋基
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