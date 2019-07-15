馬大偉解盤／道奇@費城人　「拆」莊買道奇讓1.5分

▲道奇先發克蕭。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟明日單場賽事，由洛杉磯道奇作客費城費城人，目前運彩盤口開出道奇讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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道奇先發克蕭本季防禦率3.09，跟過往相比，只能算是好投手而非以往超強先發的身分，尤其被轟率過高，本季15場先發已被打了13支全壘打。上季投了26場也才被轟15支。費城人先發伊佛林算陣中第3號，本季防禦率3.78，原本算滿穩，不過近3戰他失血頗嚴重，14局掉了15分。

莊家思維分析

道奇戰績全聯盟領先，上組系列賽才在客場2勝1負解決紅襪，證明打美聯強隊也有一手。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場道奇賠率約1.6，認為道奇勝率約62%，算是沒特別看好道奇。

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今日選擇「拆」莊理由 :

克蕭雖小退步，但傷害都還控制的住，尤其吃死費城人的強打哈波，兩人生涯24次對決，哈波僅擊出3支安打，吞了14K。此外，費城人先發伊佛林生涯投道奇防禦率高達9.18。道奇雖算熱門盤，但莊家在客場有估低他們表現的趨勢，這場我們正面對決。

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▲哈波生涯對克蕭打不好。（圖／達志影像／美聯社）