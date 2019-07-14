金廈泳渡台將二三名都來自林口高中　卓沛齊提醒哥哥別接錯棒

▲金廈泳渡台將左起為廖梓丞、曾楷文、卓承齊、卓沛齊 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／廈門報導

一年一度的金廈泳渡今年邁入第10屆，今年則由金門出發，終點為廈門，共有184名兩岸四地泳將挑戰，其中廖梓丞、曾楷文、卓承齊、卓沛齊兩組各自拿下二三名，而四人都是來自林口高中。拿下第二的曾楷文則說，「天氣雖然不錯，但是浪還滿大的。」

金廈泳渡共吸引184名兩岸四地泳將挑戰，本屆從金門烈嶼雙口海灘出發，賽程距離約7公里，由廈門椰風寨救生指揮中心海灘上岸，最終男子A組第一名為來自中國的董明哲和王凱鵬，成績為1小時37分06、第二的曾楷文和卓承齊1小時38分50、第三則是卓沛齊和廖梓丞則是1小時41分16。其中卓承齊和卓沛齊是去年的冠軍。

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▼ 金廈泳渡前三左起為廖梓丞、王凱鵬、卓承齊 。

其中台灣選手廖梓丞、曾楷文、卓承齊、卓沛齊兩組分列二三名，也創下佳績，曾楷文、廖梓丞都還在就讀林口高中、卓承齊、卓沛齊也都是林口高中畢業。專攻中長距離的曾楷文原本賽前希望可以拿下第一，不過這次負責第一棒，落後第一名約有3分鐘，「覺得浪很亂，不是往左邊就會比較好，不過之前比過三次，前一次第18、第一次是第5，海泳的變因很多，成績起伏也會比較大。」

而卓沛齊三個禮拜前手在練習時因為觸牆時骨折，「但沒有很嚴重到要開刀的程度，但就是要復健治療，現在還是會有點痛，還是會有些影響。這次沒有跟哥哥一起搭配，賽前則是有互相提醒，我有跟他說這次我不是跟你同一組，不要接錯棒喔！」

▼ 曾楷文。